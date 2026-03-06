NEWS

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Ski-Weltcup in Kranjska Gora: Der Zeitplan für den Vitranc-Pokal 2026. Alle Startzeiten für den Riesentorlauf & Slalom der Männer im Überblick.

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora Foto: © GEPA
Endspurt im Weltcup-Winter: Für die Männer steht das drittletzte Weltcup-Wochenende der Saison auf dem Programm.

In Kranjska Gora wartet auf die Technik-Spezialisten der vorletzte Stopp in den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom.

Vorletztes Technik-Wochenende

Auf der anspruchsvollen Piste "Podkoren“ geht es um wichtige Punkte für die Disziplinen-Wertungen, bevor es für die Techniker zum Saisonfinale nach Lillehammer geht.

Während am Samstag der Riesentorlauf im Mittelpunkt steht, gehört der Sonntag traditionell den Slalom-Artisten.

Startzeiten der Rennen in Kranjska Gora

Tag

Datum

Disziplin

Startzeit

Sa.

07.03.

RTL (1. DG)

09:30 Uhr

RTL (2. DG)

12:30 Uhr

So.

08.03.

Slalom (1. DG)

09:30 Uhr

Slalom (2. DG)

12:30 Uhr

