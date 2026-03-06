Endspurt im Weltcup-Winter: Für die Männer steht das drittletzte Weltcup-Wochenende der Saison auf dem Programm.

In Kranjska Gora wartet auf die Technik-Spezialisten der vorletzte Stopp in den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom.

Vorletztes Technik-Wochenende

Auf der anspruchsvollen Piste "Podkoren“ geht es um wichtige Punkte für die Disziplinen-Wertungen, bevor es für die Techniker zum Saisonfinale nach Lillehammer geht.

Während am Samstag der Riesentorlauf im Mittelpunkt steht, gehört der Sonntag traditionell den Slalom-Artisten.

Startzeiten der Rennen in Kranjska Gora