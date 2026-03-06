Tag
Datum
Disziplin
Startzeit
Sa.
07.03.
RTL (1. DG)
09:30 Uhr
RTL (2. DG)
12:30 Uhr
So.
08.03.
Slalom (1. DG)
09:30 Uhr
Slalom (2. DG)
12:30 Uhr
NEWS
Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora
Ski-Weltcup in Kranjska Gora: Der Zeitplan für den Vitranc-Pokal 2026. Alle Startzeiten für den Riesentorlauf & Slalom der Männer im Überblick.
Endspurt im Weltcup-Winter: Für die Männer steht das drittletzte Weltcup-Wochenende der Saison auf dem Programm.
In Kranjska Gora wartet auf die Technik-Spezialisten der vorletzte Stopp in den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom.
Vorletztes Technik-Wochenende
Auf der anspruchsvollen Piste "Podkoren“ geht es um wichtige Punkte für die Disziplinen-Wertungen, bevor es für die Techniker zum Saisonfinale nach Lillehammer geht.
Während am Samstag der Riesentorlauf im Mittelpunkt steht, gehört der Sonntag traditionell den Slalom-Artisten.