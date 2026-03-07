NEWS

Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Riesentorlauf in Kranjska Gora! Fixiert Marco Odermatt heute bereits die Kristallkugel? Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Zeiten:

Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis Foto: © GEPA
Showdown auf dem Podkoren! Der Weltcup geht in die finale Phase. In Kranjska Gora geht es heute im vorletzten Riesentorlauf der Saison zur Sache. LIVE-Ticker>>>

Matchball für Marco Odermatt

Die RTL-Kristallkugel könnte heute bereits vergeben werden. Die Ausgangslage ist klar: Marco Odermatt kann sich vorzeitig zum Riesentorlauf-Weltcupsieger krönen.

Bei nur noch zwei ausstehenden Rennen führt der Schweizer die Wertung mit einem komfortablen Vorsprung von 103 Punkten an. Bleibt Odermatt heute seinen Verfolgern, ist ihm die kleine Kristallkugelnicht mehr zu nehmen.

Fakten zum Riesentorlauf

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr

  • Finale: 12:30 Uhr

  • Piste: Podkoren – ein echter Klassiker mit vielen Übergängen.

RTL in Kranjska Gora - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Mehr zum Thema

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Ski Alpin
Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin
Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Rossi sammelt nächsten Assist, Kasper verliert erneut

Rossi sammelt nächsten Assist, Kasper verliert erneut

NHL

