Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Ski Weltcup LIVE: Riesentorlauf in Kranjska Gora! Fixiert Marco Odermatt heute bereits die Kristallkugel? Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Zeiten:
Showdown auf dem Podkoren! Der Weltcup geht in die finale Phase. In Kranjska Gora geht es heute im vorletzten Riesentorlauf der Saison zur Sache. LIVE-Ticker>>>
Die RTL-Kristallkugel könnte heute bereits vergeben werden. Die Ausgangslage ist klar: Marco Odermatt kann sich vorzeitig zum Riesentorlauf-Weltcupsieger krönen.
Bei nur noch zwei ausstehenden Rennen führt der Schweizer die Wertung mit einem komfortablen Vorsprung von 103 Punkten an. Bleibt Odermatt heute seinen Verfolgern, ist ihm die kleine Kristallkugelnicht mehr zu nehmen.
1. Durchgang: 09:30 Uhr
Finale: 12:30 Uhr
Piste: Podkoren – ein echter Klassiker mit vielen Übergängen.
