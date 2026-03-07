Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis

Showdown auf dem Podkoren! Der Weltcup geht in die finale Phase. In Kranjska Gora geht es heute im vorletzten Riesentorlauf der Saison zur Sache. LIVE-Ticker>>>

Matchball für Marco Odermatt

Die RTL-Kristallkugel könnte heute bereits vergeben werden. Die Ausgangslage ist klar: Marco Odermatt kann sich vorzeitig zum Riesentorlauf-Weltcupsieger krönen.

Bei nur noch zwei ausstehenden Rennen führt der Schweizer die Wertung mit einem komfortablen Vorsprung von 103 Punkten an. Bleibt Odermatt heute seinen Verfolgern, ist ihm die kleine Kristallkugelnicht mehr zu nehmen.

Fakten zum Riesentorlauf