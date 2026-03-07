Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Starke Leistung von Cornelia Hütter!

Die Steirerin belegt bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa den zweiten Platz. Lediglich die Lokalmatadorin Laura Pirovano ist mit einer Zeit von 1:20,91 Minuten um 0,01 Sekunden schneller und sichert sich damit das Abfahrts-Double vor den heimischen Fans.

Bereits am Vortag feierte Pirovano mit dem kleinstmöglichen Vorsprung im Ski-Weltcup ihren ersten Saisonsieg. Nun legt sie nach und belohnt sich mit der Führung im Abfahrts-Weltcup.

Soldeu-Siegerin Corinne Suter aus der Schweiz komplettiert mit einem Rückstand von 0,05 Sekunden das Podest.

Zwei ÖSV-Frauen in den Top-10 - Ortlieb kommt zu Sturz

Neben Hütter schafft es auch Ariane Rädler mit dem sechsten Rang (+0,86) in die Top 10.

Die übrigen ÖSV-Läuferinnen können nicht im Spitzenfeld mitmischen. Nadine Fest belegt den 19. Platz (+1,33), Mirjam Puchner holt als 29. (+2,06) ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Lisa Grill, Vanessa Nussbaumer und Lena Wechner gehen leer aus.

Für Nina Ortlieb endet die zweite Abfahrt des Wochenendes hingegen nicht im Ziel. Denn sie legt im oberen Bereich zu früh um und bleibt bei einem Tor hängen. Auch Leonie Zegg und Anna Schilcher scheiden aus.

Krimi im Abfahrts-Weltcup

Vor dem letzten Abfahrts-Rennen beim Weltcup-Finale in Kvitfjell liegt Pirovano mit 436 Punkten in Führung, die Deutsche Emma Aicher - diesmal nur Zwölfte - hat 28 Punkte Rückstand.

Kira Weidle-Winkelmann (-85 Punkte) und Hütter (-92) haben ebenfalls noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel.

