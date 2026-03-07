NEWS

Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Bei den Olympischen Spielen fuhr sie auf Rang sieben. Bei einem Start in Soldeu verletzte sich die Polin nun schwer und muss die Saison vorzeitig beenden.

Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin Foto: © GEPA
Verletzungsschock für Polens Riesentorlaufspezialistin!

Maryna Gasienica Daniel muss ihre Saison vorzeitig beenden. Das gibt die 32-Jährige auf Instagram bekannt.

Nach einer Landung im Super-G in Soldeu vergangene Woche zog sie sich eine schwere Kreuzbandverletzung zu.

"Ich versuche immer noch, es zu verarbeiten und zu akzeptieren", schreibt sie unter ihr Posting. Weiters berichtet sie von "einer neuen Herausforderung", die sie annehmen wolle und bereit sei, hart zu arbeiten.

Daniel wurde bei den Olympischen Spielen Siebte im Riesentorlauf. In der Disziplinenwertung ist sie aktuell Zehnte. Drei Mal fuhr sie in die Top Ten. Im Super-G punktete sie ein Mal.

