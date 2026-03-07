Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Verletzungsschock für Polens Riesentorlaufspezialistin!

Maryna Gasienica Daniel muss ihre Saison vorzeitig beenden. Das gibt die 32-Jährige auf Instagram bekannt.

Nach einer Landung im Super-G in Soldeu vergangene Woche zog sie sich eine schwere Kreuzbandverletzung zu.

"Ich versuche immer noch, es zu verarbeiten und zu akzeptieren", schreibt sie unter ihr Posting. Weiters berichtet sie von "einer neuen Herausforderung", die sie annehmen wolle und bereit sei, hart zu arbeiten.

Daniel wurde bei den Olympischen Spielen Siebte im Riesentorlauf. In der Disziplinenwertung ist sie aktuell Zehnte. Drei Mal fuhr sie in die Top Ten. Im Super-G punktete sie ein Mal.