Positive Signale für Olympische Spiele in Österreich

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer streckt in Italien seine Fühler für Olympische Winterspiele in Österreich aus - und erhält offenbar viel Zustimmung.

2026 machten die Olympischen Winterspiele nach 20 Jahren wieder in Europa Station. Auch Österreich könnte auf den Geschmack einer Olympia-Austragung gekommen sein.

So haben Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer ernsthaftes Interesse an einer Austragung der Olympischen Winterspiele 2046 bekundet.

Gegenüber der "Krone" erklärt Nussbaumer: "Sagen wir so: Es gab von IOC-Seite vorsichtig wohlwollendes, zustimmendes Kopfnicken zu dieser Idee. Nach dem Motto: Das wäre doch eine super Sache. Es handelt sich dabei definitiv um kein Blabla, sondern um eine ernsthafte Absicht."

So könnten die Spiele vielleicht tatsächlich zum dritten Mal in Österreich über die Bühne gehen. 1964 und 1976 war Innsbruck Veranstaltungsort der Olympischen Winterspiele.

