Beierl/Williams im Zweier-Bob zur Halbzeit Achte

Katrin Beierl/Christania Williams liegen nach zwei Läufen des olympischen Zweierbob-Bewerbs in Cortina auf Rang acht.

Den Niederösterreicherinnen fehlen 79 Hundertstel auf die drittplatzierte dreifache US-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries mit Anschieberin Jasmine Jones.

In Führung liegen die deutschen Titelverteidigerinnen und Gesamtweltcupsiegerinnen Laura Nolte/Deborah Levi. Die Entscheidung fällt am Samstag in den Läufen drei (19:00 Uhr) und vier (21:05 Uhr).

Lea Haslwanter/Victoria Festin haben ihr Ziel, den Finallauf der besten 20, in Reichweite. Die Olympia-Debütantinnen fuhren auf Zwischenrang 24, auf die Top 20 fehlen 31 Hundertstel.

"Ich bin mit den Läufen im Großen und Ganzen zufrieden. Die Top 20 sind möglich. Ich werde voll angreifen, dann werden wir sehen, was drin ist", erklärte Haslwanter.

