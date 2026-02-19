NEWS

Österreichs Olympia-Rekorde: Erfolgreichste Winterspiele des ÖOC

Österreichs Olympia-Bilanz im Check: Wo reiht sich Olympia 2026 in Mailand/Cortina ein? 🥇 Hier gibt’s die komplette Medaillen-Statistik:

Österreichs Olympia-Rekorde: Erfolgreichste Winterspiele des ÖOC
Kommentare

Die Rekordmarke von Turin 2006 ist unerreichbar. Aber Olmypia 2026 landet im ÖOC-Ranking weit vorne.

18 Medaillen - 5 davon in Gold. Damit sind die Spiele in Mailand/Cortina bereits jetzt die Nummer 4 im ewigen Ranking. Bei der Medaillenanzahl stellt das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein - nur in Turin und Albertville gab es öfters Edelmetall für Österreich.

In der langen Geschichte der Olympischen Winterspiele hat das Team Austria immer wieder für Sternstunden gesorgt. Doch welche Spiele gehen als die erfolgreichsten in die rot-weiß-rote Sportgeschichte ein? In unserer ewigen Bestenliste zeigen wir dir jene Winterspiele, bei denen die ÖOC-Athleten so richtig abgeräumt haben.

Die Olympia-Bestenliste des ÖOC

Jahr

Ort

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

2006

Turin

9

7

7

23

2022

Peking

7

7

4

18

1992

Albertville

6

7

8

21

2026

Mailand/Cortina

5

8

5

18

2018

Pyeongchang

5

3

6

14

2014

Sotschi

4

8

5

17

2010

Vancouver

4

6

7

17

1964

Innsbruck

4

5

3

12

1956

Cortina

4

3

4

11

1998

Nagano

3

5

9

17

1988

Calgary

3

5

2

10

2002

Salt Lake City

3

4

10

17

1968

Grenoble

3

4

4

11

1980

Lake Placid

3

2

2

7

1952

Oslo

2

4

2

8

1994

Lillehammer

2

3

4

9

1976

Innsbruck

2

2

2

6

1924

Chamonix

2

1

0

3

1948

St. Moritz

1

3

4

8

1960

Squaw Valley

1

2

3

6

1972

Sapporo

1

2

2

5

1936

Garmisch-Partenk.

1

1

2

4

1932

Lake Placid

1

1

0

2

1928

St. Moritz

0

3

1

4

1984

Sarajewo

0

0

1

1

Mehr zum Thema

10. Gold! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

10. Gold! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Olympia
2
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Olympia
3
Bronze! Österreichs Kombinierer holen nächste Medaille

Bronze! Österreichs Kombinierer holen nächste Medaille

Olympia
7
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
3
Olympia LIVE: Die Entscheidung in der Nordischen Kombination

Olympia LIVE: Die Entscheidung in der Nordischen Kombination

Olympia
11
Italienischer TV-Sportchef muss nach Pannen bei Eröffnung gehen

Italienischer TV-Sportchef muss nach Pannen bei Eröffnung gehen

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Olympische Spiele Olympia 2006 Mix - Olympia 2018 Olympia 1992 Olympia 2026