Jahr
Ort
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
2006
Turin
9
7
7
23
2022
Peking
7
7
4
18
1992
Albertville
6
7
8
21
2026
Mailand/Cortina
5
8
5
18
2018
Pyeongchang
5
3
6
14
2014
Sotschi
4
8
5
17
2010
Vancouver
4
6
7
17
1964
Innsbruck
4
5
3
12
1956
Cortina
4
3
4
11
1998
Nagano
3
5
9
17
1988
Calgary
3
5
2
10
2002
Salt Lake City
3
4
10
17
1968
Grenoble
3
4
4
11
1980
Lake Placid
3
2
2
7
1952
Oslo
2
4
2
8
1994
Lillehammer
2
3
4
9
1976
Innsbruck
2
2
2
6
1924
Chamonix
2
1
0
3
1948
St. Moritz
1
3
4
8
1960
Squaw Valley
1
2
3
6
1972
Sapporo
1
2
2
5
1936
Garmisch-Partenk.
1
1
2
4
1932
Lake Placid
1
1
0
2
1928
St. Moritz
0
3
1
4
1984
Sarajewo
0
0
1
1
Österreichs Olympia-Rekorde: Erfolgreichste Winterspiele des ÖOC
Österreichs Olympia-Bilanz im Check: Wo reiht sich Olympia 2026 in Mailand/Cortina ein? 🥇 Hier gibt’s die komplette Medaillen-Statistik:
Die Rekordmarke von Turin 2006 ist unerreichbar. Aber Olmypia 2026 landet im ÖOC-Ranking weit vorne.
18 Medaillen - 5 davon in Gold. Damit sind die Spiele in Mailand/Cortina bereits jetzt die Nummer 4 im ewigen Ranking. Bei der Medaillenanzahl stellt das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein - nur in Turin und Albertville gab es öfters Edelmetall für Österreich.
In der langen Geschichte der Olympischen Winterspiele hat das Team Austria immer wieder für Sternstunden gesorgt. Doch welche Spiele gehen als die erfolgreichsten in die rot-weiß-rote Sportgeschichte ein? In unserer ewigen Bestenliste zeigen wir dir jene Winterspiele, bei denen die ÖOC-Athleten so richtig abgeräumt haben.