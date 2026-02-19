Österreichs Olympia-Rekorde: Erfolgreichste Winterspiele des ÖOC

Die Rekordmarke von Turin 2006 ist unerreichbar. Aber Olmypia 2026 landet im ÖOC-Ranking weit vorne.

18 Medaillen - 5 davon in Gold. Damit sind die Spiele in Mailand/Cortina bereits jetzt die Nummer 4 im ewigen Ranking. Bei der Medaillenanzahl stellt das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein - nur in Turin und Albertville gab es öfters Edelmetall für Österreich.

In der langen Geschichte der Olympischen Winterspiele hat das Team Austria immer wieder für Sternstunden gesorgt. Doch welche Spiele gehen als die erfolgreichsten in die rot-weiß-rote Sportgeschichte ein? In unserer ewigen Bestenliste zeigen wir dir jene Winterspiele, bei denen die ÖOC-Athleten so richtig abgeräumt haben.

Die Olympia-Bestenliste des ÖOC