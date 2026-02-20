USA USA USA
Slowakei Slowakei SVK
Endstand
6:2
2:0 , 3:0 , 1:2
  • Dylan Larkin
  • Tage Thompson
  • Jack Hughes
  • Jack Eichel
  • Jack Hughes
  • Brady Tkachuk
  • Juraj Slafkovsky
  • Pavol Regenda
NEWS

USA machen mit klarem Sieg Traumfinale gegen Kanada perfekt

Die US-Amerikaner bezwingen die Slowakei im Halbfinale deutlich. Jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen mit Kanada.

USA machen mit klarem Sieg Traumfinale gegen Kanada perfekt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

USA gegen Kanada lautet das Eishockey-Finale bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina!

Am Sonntag (ab 14:10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) duellieren sich die beiden Giganten um Gold.

Nach dem souveränen 6:1-Halbfinal-Erfolg gegen die Slowakei träumt die USA von ihrem ersten Olympia-Gold seit dem "Miracle on Ice" 1980 gegen die Sowjetunion.

Die USA drängten die im Turnierverlauf mitunter überraschend starken Slowaken von Beginn an in die Defensive. Dylan Larkin eröffnete den Torreigen in der 5. Minute. Dazu waren Tage Thompson im Powerplay (20.), Jack Hughes mit einem Doppelpack (33., 39.), Jack Eichel (33.) und Brady Tkachuk (51.) für die USA erfolgreich.

Klare Angelegenheit

Nach zwei Dritteln führten die US-Amerikaner bereits 5:0, im Schlussabschnitt gelang Juraj Slafkovsky (45.) und Pavol Regenda (54.) noch etwas Ergebniskosmetik.

Das Spiel um Bronze geht bereits am Samstag (20:40 Uhr) über die Bühne. Die Slowakei war 2022 in Peking nach dem Halbfinal-Aus gegen den späteren Olympiasieger Finnland Dritter geworden.

In der Gruppenphase des laufenden Turniers hatten sich die Slowaken gegen die Finnen mit 4:1 durchgesetzt.

