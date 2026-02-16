NEWS
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach Tag zehn
Hier findest du den aktuellen Medaillenspiegel von Milano Cortina 2026. Updates nach jeder Entscheidung - alle Medaillen im Überblick!
Wer führt das Medaillenranking bei den Olympischen Winterspielen 2026 an?
In insgesamt 116 Bewerben kämpfen die besten Wintersportler der Welt in Italien um das begehrte Edelmetall.
In unserer Übersicht halten wir dich auf dem Laufenden und zeigen dir den aktuellen Stand im Kampf um Gold, Silber und Bronze.
Österreichs Medaillen bei Olympia 2026>>>