Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach Tag zehn

Wer führt das Medaillenranking bei den Olympischen Winterspielen 2026 an?

In insgesamt 116 Bewerben kämpfen die besten Wintersportler der Welt in Italien um das begehrte Edelmetall.

In unserer Übersicht halten wir dich auf dem Laufenden und zeigen dir den aktuellen Stand im Kampf um Gold, Silber und Bronze.

Österreichs Medaillen bei Olympia 2026>>>

Der aktuelle Stand im Medaillenspiegel bei Olympia 2026: