Erfolgreichste Österreicher bei Olympia: Die ewige Bestenliste

Wer ist Österreichs Nummer 1 im Wintersport? 🥇 Die erfolgreichsten Österreicher bei Olympischen Winterspielen und ihre Medaillen-Bilanz!

Erfolgreichste Österreicher bei Olympia: Die ewige Bestenliste Foto: © GEPA
Die Liste der erfolgreichsten Olymioniken bei Winterspielen wird von den Norwegern Marit Björgen, Ole Einar Björndalen und Björn Dählie mit jeweils acht Goldmedaille angeführt.

Österreichs erfolgreichste Olympia-Teilnehmer blicken jeweils auf drei Mal Gold zurück.

Der erfolgreichste Medaillensammler der ÖOC-Geschichte ist der Nordische Kombinierer Felix Gottwald, der zu drei Mal Gold noch ein Mal Silber und drei Mal Bronze hinzufügen konnte. Ebenfalls aus dem Nordischen Lager kommt mit Skispringer Thomas Morgenstern die Nummer 2 der Liste.

Neue Nummer 3 ist nun Matthias Mayer. Der Kärntner gewinnt im Super-G seine dritte Goldmedaille nach Abfahrt 2014 und Super-G 2018. Mit der Abfahrts-Bronzemedaille ist er nun erfolgreichster Alpinläufer Österreichs - löst damit Toni Sailer ab, der 1956 in Cortina drei Mal Gold gewinnen konnte.

Die erfolgreichsten Olympioniken der ÖOC-Geschichte:

SPORTLER OLYMPIA SPORTART G S B TOTAL
1. Felix Gottwald 2002-10 Nord. Kombi3 1 3 7
2. Thomas Morgenstern 2006-14 Skispringen 3 1 0 4
3. Matthias Mayer 2014-22Ski alpin 3 0 14
4. Toni Sailer 1956 Ski alpin 3 0 0 3
5. Hermann Maier 1998/06 Ski alpin 2 1 1 4
6.Johannes Strolz2022Ski Alpin2103
. Marcel Hirscher 2014/18 Ski alpin 2 1 0 3
. Andreas Linger 2006-14 Rodeln 2 1 0 3
. Wolfgang Linger 2006-14 Rodeln 2 1 0 3
. Andreas Kofler 2006/10 Skispringen 2 1 0 3
. Michaela Dorfmeister 1998/06 Ski alpin 2 1 0 3
. Trude Jochum-Beiser 1948/52 Ski alpin 2 1 0 3
13.Mario Stecher 2002-14 Nord. Kombi2 0 2 4
. Benjamin Raich 2002/06 Ski alpin 2 0 2 4
15.Petra Kronberger 1992 Ski alpin 2 0 0 2
. Karl Schäfer 1932/36 Eiskunstlauf 2 0 0 2

