Erfolgreichste Österreicher bei Olympia: Die ewige Bestenliste

|SPORTLER
|OLYMPIA
|SPORTART
|G
|S
|B
|TOTAL
|1.
|Felix Gottwald
|2002-10
|Nord. Kombi
|3
|1
|3
|7
|2.
|Thomas Morgenstern
|2006-14
|Skispringen
|3
|1
|0
|4
|3.
|Matthias Mayer
|2014-22
|Ski alpin
|3
|0
|1
|4
|4.
|Toni Sailer
|1956
|Ski alpin
|3
|0
|0
|3
|5.
|Hermann Maier
|1998/06
|Ski alpin
|2
|1
|1
|4
|6.
|Johannes Strolz
|2022
|Ski Alpin
|2
|1
|0
|3
|.
|Marcel Hirscher
|2014/18
|Ski alpin
|2
|1
|0
|3
|.
|Andreas Linger
|2006-14
|Rodeln
|2
|1
|0
|3
|.
|Wolfgang Linger
|2006-14
|Rodeln
|2
|1
|0
|3
|.
|Andreas Kofler
|2006/10
|Skispringen
|2
|1
|0
|3
|.
|Michaela Dorfmeister
|1998/06
|Ski alpin
|2
|1
|0
|3
|.
|Trude Jochum-Beiser
|1948/52
|Ski alpin
|2
|1
|0
|3
|13.
|Mario Stecher
|2002-14
|Nord. Kombi
|2
|0
|2
|4
|.
|Benjamin Raich
|2002/06
|Ski alpin
|2
|0
|2
|4
|15.
|Petra Kronberger
|1992
|Ski alpin
|2
|0
|0
|2
|.
|Karl Schäfer
|1932/36
|Eiskunstlauf
|2
|0
|0
|2
Alle österreichischen Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen:
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Kurt SvobodaStammtisch
-
Sportflash vom 3.2.LAOLA1 Daily
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Sportflash vom 02.02.LAOLA1 Daily
-
Ansakonferenz: Das Bundesliga Auswärtstrikot-Ranking 2025/26Ansakonferenz
-
Highlights: Südtirol-Derby eine überdeutliche AngelegenheitEishockey - ICE
-
Highlights: Shutout! KAC marschiert weiterEishockey - ICE
-
Highlights: VSV setzt sich in echtem Torfestival durchEishockey - ICE
-
EHC Kloten - BielEishockey - National League
-
UVC Graz - TSV HartbergVolleyball - Austrian Volley League Men