Deutschlands Biathleten mit Hassnachrichten überflutet

Am Samstag (ab 14:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bietet sich Deutschlands Biathleten im Massenstart der Frauen die letzte Chance, um die Olympischen Winterspiele 2026 doch noch versöhnlich abzuschließen.

Bislang ist die Ausbeute mit einer Bronze-Medaille im Mixed-Bewerb eher ernüchternd für das sonst so erfolgsverwöhnte deutsche Team. Tatsächlich hat man seit 1992 immer stets mindestens zwei Biathlon-Medaillen von Olympischen Spielen mitnehmen können.

Das schlechte Abschneiden sorgt auch für Frust bei den Fans. Deutschlands Biathlon-Team sah sich in den letzten Tagen einer Welle von Hasskommentaren via Social Media konfrontiert.

"Total inakzeptabel!" - Ärger über Hassnachrichten

"Was sicher nicht hilft, ist, und es nimmt leider zu, dass bei dem kleinsten Misserfolg Hunderte von Hassnachrichten auf diese Mannschaft einprasseln, zu mir, zu den Athleten in allererster Linie. Das ist total inakzeptabel", ärgert sich DSV-Sportdirektor Felix Bitterling im "ZDF".

"Wir reden hier über Sport und es sollte auch Sport bleiben. Man kann uns gerne kritisieren für das, was wir nicht gut machen, aber bitte auf einem gewissen Niveau", Bitterling weiter.

Franziska Preuß tritt nach Massenstart zurück

Während Deutschlands Biathlon-Team strauchelt, verabschiedet sich am Samstag eine ganz Große von der aktiven Sportler-Bühne. Franziska Preuß, 2024/25 noch Gesamtweltcupsiegerin, wird mit dem Olympia-Massenstart das letzte Rennen ihrer Karriere bestreiten.

"Ich spüre nach so vielen Jahren im Leistungssport, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", so Preuß in einer Aussendung.

"Ich habe immer hundert Prozent gegeben. Aber im Moment merke ich, dass ich diese hundert Prozent für die letzten Weltcupstationen nicht mehr aufbringen würde. Und deshalb ziehe ich jetzt ganz bewusst und konsequent einen Schlussstrich", erklärt die 31-Jährige, die ebenfalls zum Mixed-Team gehörte, das in Antholz Bronze gewann.

