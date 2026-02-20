Olympia LIVE - Samstag 21.2.: Programm & Österreicher am Start

Der 15. und gleichzeitig vorletzte Wettkampftag bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina steht an. Für Österreich gibt es erneut Chancen auf Edelmetall.

Den Auftakt machen die Männer im Eiskanal beim Viererbob. Der erste Lauf beginnt um 10:00 Uhr, ehe um 11:55 Uhr der zweite Lauf ansteht. Für Österreich sind zwei Quartetts dabei.

Das erste Quartett besteht aus Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber. Zudem greift Jakob Mandlbauer mit Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler an.

Ebenfalls um 10:00 Uhr beginnen die Ski-Freestyler mit Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig und Adam Kappacher mit ihrer Platzierungsrunde im Skicross. Ab 12:00 Uhr stehen die Finalläufe an.

Medaillenchancen beim Skibergsteigen und im Biathlon

Danach greifen um 13:30 Uhr beim Skibergsteigen die ÖSV-Hoffnungen um Johanna Hiemer und Paul Verbnjak in der Mixed-Staffel an. Ab 14:15 Uhr wollen Lisa Hauser und Anna Andexer zum Olympia-Abschluss im Massenstart der Frauen beim Biathlon überzeugen.

Zudem steht um 15:00 Uhr beim Eisschnelllauf für Alexander Farthofer und Gabriel Odor das Halbfinale beim Massenstart an. Daraufhin folgen Anna Molnar und Jeannine Rosner mit dem Halbfinale beim Frauen-Massenstart (15:50 Uhr). Die Final-Entscheidungen folgen um 16:40 Uhr bzw. 17:15 Uhr.

Zum Abschluss des Tages folgt um 19:00 Uhr der dritte Lauf beim Zweierbob der Frauen mit Katrin Beierl/Christania Williams und Lea Haslwanter/Victoria Festin. Die Entscheidung mit dem vierten Lauf steht um 21:05 Uhr an.

Die Einsätze der Österreicher am Samstag, 21. Februar 2026:

Bob:

10:00/11:55 Uhr: Viererbob Männer, 1./2. Lauf - Treichl/Stepan/Sammer/Huber und Mandlbauer/Mitterer/Nichols-Bardi/Bertschler

19:00/21:05 Uhr: Zweierbob Frauen, 3./4. Lauf - Katrin Beierl/Christania Williams und Lea Haslwanter/Victoria Festin

Ski Freestyle:

ab 10:00 Uhr: Skicross Männer - Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher

Skibergsteigen:

13:30 Uhr: Mixed Staffel - Johanna Hiemer, Paul Verbnjak

Biathlon:

14:15 Uhr: 12,5km Massenstart Frauen - Lisa Hauser, Anna Andexer

Eisschnelllauf:

ab 15:00 Uhr: Massenstart Männer - Alexander Farthofer, Gabriel Odor

ab 15:50 Uhr: Massenstart Frauen - Anna Molnar, Jeannine Rosner