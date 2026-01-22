Österreichs Gold-Historie: Alle Olympia-Medaillen seit 1924

Österreich und die Olympischen Winterspiele – das ist eine Liebesgeschichte, die nun schon über ein Jahrhundert andauert.

Seit den ersten Bewerben im Jahr 1924 haben sich Österreichs Athletinnen und Athleten unermüdlich in die Geschichtsbücher des Sports eingetragen. In dieser großen Übersicht lassen wir die gesamte Historie Revue passieren und listen jedes einzelne Edelmetall auf, das jemals für Rot-Weiß-Rot gewonnen wurde.

Ein Jahrhundert voller Triumphe

Alles begann in den französischen Alpen, genauer gesagt in Chamonix 1924. Dort war es Willy Böckl, der mit seiner Silbermedaille im Eiskunstlauf den allerersten rot-weiß-roten Erfolg bei Winterspielen feierte und damit den Startschuss für eine unvergleichliche Erfolgsstory gab.

Von diesen Pionierleistungen über die legendäre Ära eines Toni Sailer bis hin zu den heutigen Ausnahmeerscheinungen wie Anna Gasser oder Matthias Mayer – die Liste unserer Medaillengewinner ist das stolze Rückgrat der heimischen Sportnation.

Das rot-weiß-rote Archiv: Jahrzehnte voller Erfolge

Doch bevor wir in wenigen Tagen das nächste Kapitel in Milano Cortina 2026 aufschlagen, tauchen wir tief in das Archiv ein.

Hier findest du die Erfolge nach Epochen auf. Klick dich hier durch die Jahrzehnte und entdecke jede Medaille von den Anfängen bis heute:

Hier findest du alle Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner: