Olympia LIVE: Österreich will im Vierer-Bob überraschen

Am Samstag wird erst erstmals im Vierer-Bob der Männer ernst. Auch die Skicross-Männer fahren um Medaillen. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Österreich will im Vierer-Bob überraschen Foto: © GEPA
Der vorletzte Tag bei den Olympischen Spielen bringt ein dichtes Programm mit sich.

Der Vierer-Bob der Männer beginnt um 10:00 Uhr mit dem ersten Lauf, ehe eine Stunde später (11:00 Uhr) der zweite Durchgang folgt. Markus Treichl gehört mit seinen Mannen zum erweiterten Kandidatenkreis auf Edelmetall.

Dazwischen (10:45 Uhr) findet der Mixed Aerials-Teambewerb statt. Zeitgleich mit dem Bob-Bewerb (11:00 Uhr) startet der Massenstart der Skilangläufer über 50 Kilometer.

Um 12:00 Uhr kämpfen die Skicrosser um die Olympiamedaillen. Schon davor, um 10 Uhr, geht es mit den Seeding-Runs los. Österreichs Männer rechnen sich durchaus Chancen auf eine Medaille aus.

Bei den Skibergsteigern geht es um 13:30 Uhr mit dem Finale der Mixed-Staffel weiter. Johanna Hiemer und Paul Verbnjak benötigen jedoch eine Steigerung, um ein Wörtchen um die Medaillen mitzureden.

In Antholz wird es um 14:15 Uhr beim 12,5 Kilometer Massenstart der Biathletinnen spannend. Österreich hofft mit Lisa Hauser und Anna Andexer auf einen versöhnlichen Abschluss.

Um 15:00 bzw. 15:50 Uhr starten in Mailand die Halbfinal-Läufe im Eisschnelllauf-Massenstart. Um 16:40 Uhr geht es bei den Männern und um 17:15 bei den Frauen um die Medaillen. Mit Gabriel Odor hat Österreich ein heißes Eisen am Start.

Der dritte Lauf der Frauen im Zweier-Bob beginnt um 19:00 Uhr. Zwei Stunden später folgt das Finale.

Zwischen den Bob-Durchgängen (19:30 Uhr) findet in Livigno auf der Halfpipe das Frauen-Finale statt.

