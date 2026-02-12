Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Conny Hütter hat endlich ihr erstes Olympia-Edelmetall!

Die 33-Jährige schnappt sich in ihrem letzten Rennen unter den fünf Ringen Bronze im Super-G. Es ist ihr zweites Edelmetall bei einem Großereignis nach WM-Bronze im Super-G 2023.

Österreich darf damit über die neunte Medaille bei den Winterspielen jubeln. Olympia 2026 - alle Medaillen für Österreich im Überblick >>>

Brignone vergoldet Comeback

Vor den Augen des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella fährt Federica Brignone zu ihrem ersten Olympiasieg.

Alle Olympiasieger im Super-G der Frauen >>>