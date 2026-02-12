NEWS

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Bei ihrer letzten Chance auf Edelmetall unter den fünf Ringen schlägt der ÖSV-Star zu. Teamkollegin Ariane Rädler bleibt um eine Hundertstel nur Blech. Brignone vergoldet Comeback.

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Conny Hütter hat endlich ihr erstes Olympia-Edelmetall!

Die 33-Jährige schnappt sich in ihrem letzten Rennen unter den fünf Ringen Bronze im Super-G. Es ist ihr zweites Edelmetall bei einem Großereignis nach WM-Bronze im Super-G 2023.

Österreich darf damit über die neunte Medaille bei den Winterspielen jubeln. Olympia 2026 - alle Medaillen für Österreich im Überblick >>>

Brignone vergoldet Comeback

Vor den Augen des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella fährt Federica Brignone zu ihrem ersten Olympiasieg.

Alle Olympiasieger im Super-G der Frauen >>>

Die 35-jährige Italienerin war nach ihrer schweren Schien- und Wadenbeinverletzung, erlitten im April 2025 bei den italienischen Staatsmeisterschaften, erst Mitte Jänner am Kronplatz in den Weltcup zurückgekehrt und vergoldet damit ihr Comeback.

Die amtierende Gesamweltcup-Siegerin verweist Romane Miradoli um 0,41 Sekunden auf Platz zwei, die Französin holt überraschend Silber.

Hütter liegt im Ziel 0,52 Sekunden hinter Brignone.

Olympia 2026 - Medaillenspiegel >>>

Rädler nur eine Hundertstel hinter Hütter

Ariane Rädler verpasst dagegen ihr erstes Einzel-Edelmetall bei Olympia um eine läppische Hundertstel. Mit dem kleinstmöglichen Rückstand auf Hütter muss sich die Olympiasiegerin in der Team-Kombination mit Platz vier begnügen (+0,53).

Mirjam Puchner und Nina Ortlieb zählen zu den unzähligen Läuferinnen, die kein Ergebnis in die Wertung bringen.

Für Sofia Goggia ist dies besonders bitter, die Lokalmatadorin liegt nach der zweiten Zwischenzeit 0,64 Sekunden vor Brignone und fährt dann an einem Tor vorbei.

Das Super-G-Ergebnis:

