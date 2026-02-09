NEWS

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Wie viele Medaillen holt Rot-Weiß-Rot bei Olympia 2026? 🇦🇹 Hier findest Du die aktuelle Liste aller österreichischen Edelmetall-Gewinner in Mailand & Cortina!

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Jagd auf das begehrte Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist in vollem Gange.

Österreichs Top-Athletinnen und -Athleten sind in zahlreichen Disziplinen – vom Eiskanal über die Skipisten bis hin zur Schanze – vertreten und kämpfen um die prestigeträchtigen Stockerlplätze.

Die Latte liegt hoch - 18 Medaillen in Peking 2022 sind die Benchmark für diese Spiele. Österreich sammelt aber bereits eifrig Edelmetall.

In der folgenden Übersicht halten wir dich über jeden Erfolg auf dem Laufenden. Hier findest du alle Medaillengewinner von Team Austria bei den 25. Olympischen Winterspielen kompakt zusammengefasst.

Die Medaillengewinner von Team Austria

Medaille

Athlet

Sportart

Disziplin

GOLD 🥇

Benjamin Karl

Snowboard

PGS

SILBER 🥈

Kriechmayr/Feller

Ski Alpin

Team-Kombi

SILBER 🥈

Sabine Payer

Snowboard

PGS

SILBER 🥈

Jonas Müller

Rodeln

Einsitzer

Mehr zum Thema

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Olympia
8
Wolf im Freeski-Slopestyle Neunte - Gold an Gremaud

Wolf im Freeski-Slopestyle Neunte - Gold an Gremaud

Olympia
Olympia LIVE - Die Entscheidung in der Team-Kombination

Olympia LIVE - Die Entscheidung in der Team-Kombination

Olympia
31
Kriechmayr hadert nach Abfahrt: "Bin richtig sauer"

Kriechmayr hadert nach Abfahrt: "Bin richtig sauer"

Olympia
Vonn nach schwerem Sturz offenbar ein zweites Mal operiert

Vonn nach schwerem Sturz offenbar ein zweites Mal operiert

Olympia
3
Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Olympia
Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Olympia
9

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Snowboard - Olympia 2026 Langlauf - Olympia 2026