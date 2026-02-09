Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Die Jagd auf das begehrte Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist in vollem Gange.

Österreichs Top-Athletinnen und -Athleten sind in zahlreichen Disziplinen – vom Eiskanal über die Skipisten bis hin zur Schanze – vertreten und kämpfen um die prestigeträchtigen Stockerlplätze.

Die Latte liegt hoch - 18 Medaillen in Peking 2022 sind die Benchmark für diese Spiele. Österreich sammelt aber bereits eifrig Edelmetall.

In der folgenden Übersicht halten wir dich über jeden Erfolg auf dem Laufenden. Hier findest du alle Medaillengewinner von Team Austria bei den 25. Olympischen Winterspielen kompakt zusammengefasst.

Die Medaillengewinner von Team Austria