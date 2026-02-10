Tränen bei Gold-Duo: "Wir wissen, wo wir herkommen"

"Am Papier hat es viele Favoritinnen gegeben, aber da waren wir sicher nicht ganz vorne dabei", geben Katharina Huber und Ariane Rädler zu.

Am Ende sind sie dann doch ganz vorne und dürfen sich nun sensationell Olympiasiegerinnen in der Team-Kombination nennen.

Gold! Ergebnis der Team-Kombination >>>

"Wir haben beide gewusst, es kann alles passieren. Und das haben wir heute auch gezeigt", sagt Huber.

"Wir haben gar nicht gecheckt, dass wir Gold haben"

"Team 95", wie sich das Duo aus Vorarlberg und der Steiermark aufgrund ihres gemeinsamen Geburtsjahrs 1995 nennt, lag nach der Abfahrt auf Rang zwei. Rädler war nur 0,06 Sekunden langsamer als Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson.

Im anschließenden Slalom behielt Huber die Nerven und setzte sich zunächst vor das deutsche Duo Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher. Shiffrin brachte die US-amerikanische Halbzeitführung durch Johnson nicht ins Ziel.

"Wir haben gedacht, Shiffrin wird das machen. Wir haben eigentlich nur unsere Medaille gefeiert und gar nicht richtig gecheckt, dass wir jetzt Gold geholt haben", schildert Rädler.

Zum Medaillenspiegel >>>