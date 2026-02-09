NEWS

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Die heimischen Ski-Frauen wollen es den Männern am Dienstag gleichtun und ihre erste Medaille heuer holen. Die Startnummern:

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen Foto: © GEPA
Am Dienstag steigt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina die alpine Team-Kombination der Frauen. Start der Abfahrt ist um 10:30 Uhr, der Slalom beginnt um 14:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Abfahrt auf der Tofana nimmt Romane Miradoli für Frankreich 2 (mit Marie Lamure) als Erste in Angriff, nach ihr folgen Österreich 3 (Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber) und Österreich 2 (Ariane Rädler/Katharina Huber).

Die Top-Gruppe darf Italien 2 (Laura Pirovano/Martina Peterlini) eröffnen. Mit Startnummer 9 folgt Sofia Goggia (ITA1, mit Laura Della Mea). Nummer 11 trägt Österreichs Parade-Team Conny Hütter und Katharina Truppe.

Mit den Nummern 13 (GER, Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher) und 14 (USA1, Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin) sind die absoluten Top-Favoriten dran. Mirjam Puchner (AUT4, mit Lisa Hörhager) schließt die Top-Gruppe als 15. Läuferin ab.

Insgesamt sind 28 Teams am Start, im Slalom wird es beim slowakischen Team zum Comeback von Petra Vlhova kommen.

Die Startliste für die Team-Kombination der Frauen:

