Olympia: Die Startliste für den Super-G der Frauen
Mit Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner und Nina Ortlieb kämpfen vier Österreicherinnen um Edelmetall. Das ist die Startliste:
Bewerb Nummer drei steht bei den alpinen Frauen an!
Nach Abfahrt und Team-Kombination geht es am Donnerstag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Super-G wieder um Gold, Silber und Bronze.
Spätestens nach dem Olympiasieg von Ariane Rädler und Katharina Huber haben die ÖSV-Frauen Blut geleckt. Eröffnet wird das Rennen von Malorie Blanc aus der Schweiz. Erste Österreicherin ist Mirjam Puchner mit Startnummer vier.
Hütter und Rädler in der Topgruppe
Die absolute Super-G-Elite kommt mit den Nummern 6-15. Cornelia Hütter hat Startnummer zehn, Team-Olympiasiegerin Ariane Rädler kommt kurz später mit der zwölf.
Nina Ortlieb hat eine vergleichsweise hohe Nummer (23). Insgesamt gehen 43 Frauen an den Start.