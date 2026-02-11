NEWS

Super-G-Quartett der Frauen steht fest

Im Speedbewerb gehen dieselben vier ÖSV-Fahrerinnen an den Start wie bereits in der Abfahrt. Julia Scheib konzentriert sich ganz auf den Riesenslalom.

Super-G-Quartett der Frauen steht fest Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Julia Scheib konzentriert sich bei den Olympischen Spielen in Cortina ganz auf den Riesentorlauf.

Im Vorfeld war es Thema gewesen, dass sie als Einstimmung auch den Super-G am Donnerstag in Angriff nehmen könnte.

In diesem gehen mit Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb und Mirjam Puchner jene vier Läuferinnen ins Rennen, die auch in den Abfahrten (Spezial, Kombi) am Start waren. Sie alle kommen damit auf drei Olympiaeinsätze.

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Nina Ortlieb Cornelia Hütter Mirjam Puchner Ariane Rädler Ski Alpin - Olympia 2026