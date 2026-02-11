NEWS

Alle Olympiasiegerinnen im Super-G: Die ewige Bestenliste

Wer holte bisher Super-G-Gold bei Olympia? Die komplette Liste aller Olympiasiegerinnen und Medaillengewinnerinnen im Überblick.

Alle Olympiasiegerinnen im Super-G: Die ewige Bestenliste Foto: © GEPA
Von den Anfängen bis zu den Spielen in Peking 2022: Wir zeigen dir, welche Speed-Königinnen Geschichte geschrieben haben.

Der Super-G der Damen ist seit seiner Olympia-Premiere 1988 Schauplatz für dramatische Entscheidungen und rot-weiß-rote Sternstunden.

In dieser Statistik findest du alle Athletinnen, die sich bisher zur Olympiasiegerin in dieser prestigeträchtigen Disziplin gekrönt haben.

Jahr

Gold

Silber

Bronze

2022

Lara Gut-Behrami (SUI)

Mirjam Puchner (AUT)

Michelle Gisin (SUI)

2018

Ester Ledecka (CZE)

Anna Veith (AUT)

Tina Weirather (LIE)

2014

Anna Fenninger (AUT)

Maria Höfl-Riesch (GER)

Nicole Hosp (AUT)

2010

Andrea Fischbacher (AUT)

Tina Maze (SLO)

Lindsey Vonn (USA)

2006

Michaela Dorfmeister (AUT)

Janica Kostelic (CRO)

Alexandra Meissnitzer (AUT)

2002

Daniela Ceccarelli (ITA)

Janica Kostelic (CRO)

Karen Putzer (ITA)

1998

Picabo Street (USA)

Michaela Dorfmeister (AUT)

Alexandra Meissnitzer (AUT)

1994

Diann Roffe (USA)

Svetlana Gladyschewa (RUS)

Isolde Kostner (ITA)

1992

Deborah Compagnoni (ITA)

Carole Merle (FRA)

Katja Seizinger (GER)

1988

Sigrid Wolf (AUT)

Michaela Figini (SUI)

Karen Percy (CAN)

