Von den Anfängen bis zu den Spielen in Peking 2022: Wir zeigen dir, welche Speed-Königinnen Geschichte geschrieben haben.

Der Super-G der Damen ist seit seiner Olympia-Premiere 1988 Schauplatz für dramatische Entscheidungen und rot-weiß-rote Sternstunden.

In dieser Statistik findest du alle Athletinnen, die sich bisher zur Olympiasiegerin in dieser prestigeträchtigen Disziplin gekrönt haben.