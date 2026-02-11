Jahr
Gold
Silber
Bronze
2022
Lara Gut-Behrami (SUI)
Mirjam Puchner (AUT)
Michelle Gisin (SUI)
2018
Ester Ledecka (CZE)
Anna Veith (AUT)
Tina Weirather (LIE)
2014
Anna Fenninger (AUT)
Maria Höfl-Riesch (GER)
Nicole Hosp (AUT)
2010
Andrea Fischbacher (AUT)
Tina Maze (SLO)
Lindsey Vonn (USA)
2006
Michaela Dorfmeister (AUT)
Janica Kostelic (CRO)
Alexandra Meissnitzer (AUT)
2002
Daniela Ceccarelli (ITA)
Janica Kostelic (CRO)
Karen Putzer (ITA)
1998
Picabo Street (USA)
Michaela Dorfmeister (AUT)
Alexandra Meissnitzer (AUT)
1994
Diann Roffe (USA)
Svetlana Gladyschewa (RUS)
Isolde Kostner (ITA)
1992
Deborah Compagnoni (ITA)
Carole Merle (FRA)
Katja Seizinger (GER)
1988
Sigrid Wolf (AUT)
Michaela Figini (SUI)
Karen Percy (CAN)
NEWS
Alle Olympiasiegerinnen im Super-G: Die ewige Bestenliste
Wer holte bisher Super-G-Gold bei Olympia? Die komplette Liste aller Olympiasiegerinnen und Medaillengewinnerinnen im Überblick.
Von den Anfängen bis zu den Spielen in Peking 2022: Wir zeigen dir, welche Speed-Königinnen Geschichte geschrieben haben.
Der Super-G der Damen ist seit seiner Olympia-Premiere 1988 Schauplatz für dramatische Entscheidungen und rot-weiß-rote Sternstunden.
In dieser Statistik findest du alle Athletinnen, die sich bisher zur Olympiasiegerin in dieser prestigeträchtigen Disziplin gekrönt haben.