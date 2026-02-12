-
NEWS
Olympia LIVE: Super-G der Frauen
Können Österreichs Frauen in Cortina d'Ampezzo die nächste Medaille nachlegen? LIVE-Infos:
Am Donnerstag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steht bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo die Medaillenetscheidung im Super-G an.
Österreichs Team wird durch Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner und Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler vertreten.
Die ganz klaren Favoritinnen gibt es im Super-G wohl nicht. Sofia Goggia (ITA), Emma Aicher (GER) und Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) gehören aber definitiv zum engeren Kandidatenkreis auf Gold.
Klarerweise nicht am Start ist Lindsey Vonn: Die US Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt vergangenen Sonntag schwer.
