Nach Super-G: Franzose weint im Ziel

Beinahe hätte Nils Allegre seine erste Medaille bei Olympia erobert. Am Ende fehlen drei Hundertstel.

So nah sind Glück und Leid oft beisammen.

Nils Allegre verpasst im Olympia-Super-G um drei Hundertstelsekunden die Bronze-Medaille. Diese geht an Marco Odermatt (zum Rennbericht >>>).

Im Interview mit "Eurosport" meint er: "Es ist enttäuschend. Wir haben viel trainiert. Ich danke auch meiner Familie, die immer an mich geglaubt hat. Es ist, wie es ist. Es ist halt der vierte Platz."

Danach flossen die Tränen und Allegre musste vom ehemaligen Skifahrer Johan Clarey getröstet werden.

