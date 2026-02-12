🥹 Johan Clarey réconforte un Nils Allègre inconsolable après sa 4e place sur le Super-G, à trois centièmes de la médaille de bronze.— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2026
NEWS
Nach Super-G: Franzose weint im Ziel
Beinahe hätte Nils Allegre seine erste Medaille bei Olympia erobert. Am Ende fehlen drei Hundertstel.
So nah sind Glück und Leid oft beisammen.
Nils Allegre verpasst im Olympia-Super-G um drei Hundertstelsekunden die Bronze-Medaille. Diese geht an Marco Odermatt (zum Rennbericht >>>).
Im Interview mit "Eurosport" meint er: "Es ist enttäuschend. Wir haben viel trainiert. Ich danke auch meiner Familie, die immer an mich geglaubt hat. Es ist, wie es ist. Es ist halt der vierte Platz."
Danach flossen die Tränen und Allegre musste vom ehemaligen Skifahrer Johan Clarey getröstet werden.