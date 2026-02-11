NEWS

Olympia, Donnerstag 12.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Bereits acht Medaillen hat Österreich bei den Olympischen Winterspielen 2026 gesammelt. Auch am Donnerstag bieten sich wieder einige Chancen auf Edelmetall. Die Übersicht:

Olympia, Donnerstag 12.2.: Programm und Österreicher im Einsatz Foto: © GEPA
Regnet es auch am sechsten Bewerbstag bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina Medaillen für Österreich?

Seit dem zweiten Tag der Spiele gab es an jedem Tag zumindest einmal Edelmetall für die rot-weiß-rote Delegation zu bejubeln. Am Donnerstag gibt es wieder einige Möglichkeiten dazu.

Den Tagesauftakt machen aus österreichischer Sicht die Skeleton-Asse Samuel Maier und Florian Auer mit ihren ersten beiden Läufen um 9:30 Uhr beziehungsweise 11:05 Uhr. Währenddessen beginnt um 10:00 Uhr der erste Qualifikationslauf im Snowboardcross mit Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, Jakob Dusek und David Pickl.

Nahtlos geht es um 11:30 Uhr mit dem Super-G der alpinen Skifahrerinnen mit Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner und Nina Ortlieb. Die Startliste für den Frauen-Super-G >>>

Im Skilanglauf gehen im 10 km Einzel der Frauen Teresa Stadlober, Lisa Achleitner, Katharina Brudermann und Magdalena Scherz ab 13:00 Uhr auf Medaillenjagd.

Den Tagesabschluss bilden die bisher sehr erfolgreichen Rennrodler*innen mit der Teamstaffel - diese beginnt um 18:30 Uhr.

Die Einsätze der Österreicher am Donnerstag, 12. Februar 2026:

Skeleton:

09:30/11:05 Uhr: Männer, 1. und 2. Lauf - Samuel Maier, Florian Auer

Snowboard:

10:00/10:55/13:45 Uhr: Snowboardcross Qualifikation + Finale - Lukas Pachner, Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, David Pickl

Ski Alpin:

11:30 Uhr: Super-G Frauen - Mirjam Puchner, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Ariane Rädler

Langlauf:

13:00 Uhr: 10 km Frauen - Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Teresa Stadlober, Magdalena Scherz

Rennrodeln:

18:30 Uhr: Team Staffel - Lisa Schulte, Jonas Müller, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Selina Egle/Lara Kipp

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus

