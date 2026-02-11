NEWS

Nach schwerem Sturz: Vonn bereits zum dritten Mal operiert

Die US-Amerikanerin meldet sich mit einem neuerlichen Update aus dem Krankenhaus. Am Mittwoch wurde die 41-Jährige erneut operiert.

Lindsey Vonn gibt ein Update nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo!

Wie die 41-Jährige auf Instagram verkündet, wurde sie am Mittwoch zum bereits dritten Mal operiert. Die Operation sei aber erfolgreich verlaufen und sie befinde sich auf dem Weg der Besserung.

"Ich werde wieder ok sein. Danke an die medizinische Abteilung, Freunde und Familie, die an meiner Seite waren. Und danke auch an alle Menschen, die mir Liebe und Unterstützung gesendet haben", schreibt die US-Amerikanerin.

