Wichtiger Auftaktsieg! ÖEHV-Team bezwingt Großbritannien

Perfekter WM-Auftakt für Österreich!

Das ÖEHV-Nationalteam feiert im ersten Spiel der Gruppe A einen verdienten 5:2-Erfolg über Großbritannien.

Dem ÖEHV-Team gelingt dabei ein absoluter Traumstart. Benjamin Nissner trifft nach einem perfekten Zwerger-Rückpass bereits in der dritten Minute ins rechte Kreuzeck zum 1:0.

Daraufhin bleibt Österreich aktiv und jubelt kurz danach erneut. Peter Schneider fälscht einen Nissner-Blueliner unhaltbar zur 2:0-Führung ab (7.). Drei Minuten danach wird es scheinbar sogar schon komfortabel.

Huber erhöht auf 3:0, doch die Briten kommen stark zurück

Denn Paul Huber leitet einen Angriff mit einem starken Forecheck selbst ein und netzt per Rebound zum 3:0 ein (10.). Doch die Briten schlagen noch vor der Pausensirene mit einem Doppelschlag zu.

Binnen 37 Sekunden bekommt die Bader-Truppe die Scheibe zweimal nicht aus dem eigenen Drittel geklärt. David Clements trifft freistehend ins linke Eck (16.), ehe Liam Kirk aus dem Slot zum 2:3 aus Sicht der Briten verkürzt (17.).

Schneider und Wallner bauen die Führung wieder aus

Nach der ersten Drittelpause agiert Österreich zunächst etwas passiver, aber im Angriff effizient. Schneider schnürt bei einem Gegenangriff mit der Backhand seinen Doppelpack zum 4:2 (27.).

Zudem erhöht Leon Wallner bei seinem WM-Debüt nach einem Wolf-Schuss im zweiten Nachschuss zur erneuten Drei-Tore-Führung (34.). Wenige Sekunden vor der zweiten Drittelpause scheitert Nissner an der Querlatte (40.).

ÖEHV-Team bringt den Vorsprung über die Zeit

Daraufhin bleibt das ÖEHV-Team, im Gegensatz zum ersten Abschnitt, trotz der klaren Führung offensiv und fokussiert. Auch von zwei Unterzahlsituationen von Clemens Unterweger (Behinderung/46.) und Vinzenz Rohrer (Cross-Check/50.) lässt sich das Nationalteam nicht mehr beirren.

Für Österreich ist es nach elf Jahren und dem 4:3-Erfolg im Penaltyschießen bei der WM 2015 gegen die Schweiz der erste Auftaktsieg im Rahmen einer Eishockey-WM.

Bereits am Sonntag folgt mit der zweiten WM-Partie gegen Ungarn das nächste Schlüsselspiel (im LIVE-Ticker ab 16:20 Uhr), in dem die ÖEHV-Truppe den Klassenerhalt wohl schon fixieren könnte.