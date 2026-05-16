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Eishockey-WM LIVE: Österreich - Großbritannien

Kann Österreich zum Auftakt der Eishockey-WM in der Schweiz überzeugen? LIVE-Infos:

Eishockey-WM LIVE: Österreich - Großbritannien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich trifft zum Auftakt der Eishockey-WM in der Schweiz auf Großbritannien (ab 12:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die rot-weiß-rote Truppe geht mit dem klaren Ziel Klassenerhalt in die Gruppe A.

Mit dem Duell gegen Großbritannien am Samstag und Ungarn am Sonntag stehen zum Auftakt gleich jene Spiele gegen die größte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg an.

Das ÖEHV-Team muss jedoch unter anderem auf die NHL-Spieler Marco Rossi, Marco Kasper und David Reinbacher verzichten.

In der letzten WM-Begegnung gegen Großbritannien musste sich Österreich 2024 mit 2:4 geschlagen geben, nun soll die Revanche gelingen.

LIVE-Ticker:

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