Gregor Biber: Nach der WM rückt der NHL-Traum näher

Der verpassten Titel-Chance trauert er nicht unbedingt nach - allen voran deshalb, weil die Saison im Viertelfinale schon fast zu Ende gewesen wäre. Gegen Färjestad BK lag man fast aussichtslos 0:3 zurück, als erstes Team der SHL-Historie gelang der "reverse sweep". Die Serie wurde noch 4:3 gewonnen.

Biber: "Wir haben alles gegeben, uns im Viertelfinale zurückgekämpft. Die Final-Serie ist zwar nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es richtig geil, überhaupt dabei sein zu dürfen."

Viele Höhen und Tiefen

Das Saisonfazit fällt zwiespältig aus. "Es war nicht das einfachste Jahr, aber das gehört zur Entwicklung eines jungen Spielers dazu. Ich habe trotzdem eine gute Saison gespielt, wenn ich die Chance bekommen habe", sagt Biber.

Sein zweites Profi-Jahr wurde durch eine im Oktober erlittene Gehirnerschütterung etwas beeinträchtigt. "Das war nicht einfach", gibt Biber zu, "aber ich habe das gut überstanden und bin gut zurückgekommen."

Auswirkungen auf seine Spielweise hatte die Verletzung jedenfalls keine. "Die ersten Trainings mit Körperkontakt war ich schon vorsichtiger, aber im Spiel hat das keinen Platz. Zurückstecken ist keine Option", gibt er sich kämpferisch.

Deshalb beendet Biber das Resümee seiner Spielzeit folgendermaßen: "Es waren heuer viele Höhen und Tiefen dabei."

"Bin als Spieler gewachsen"

In diesem Jahr sei er auch gereift, das machte sich bereits bei Österreichs letztem Testspiel gegen Slowenien bemerkbar. Dort agierte Biber abgeklärt, ließ wenig anbrennen.

Der NHL-Prospect meint: "Man wächst mit jedem Jahr, traut sich von Jahr zu Jahr mehr zu. Ich bin als Spieler gewachsen, habe dieses Jahr viel gelernt und trainiert. Ich hoffe, das wird man sehen."

Die NHL rückt näher

Von den Utah Mammoth wurde dies genauestens beobachtet. Die NHL-Organisation hatte den 19-Jährigen im Draft 2024 in der vierten Runde gewählt und wird ihn demnächst mit einem dreijährigen Einstiegsvertrag belohnen.

"Das haben wir so ausgemacht", erklärt Biber, dass der Wunsch, nächstes Jahr erstmals in Nordamerika zu spielen, beidseitig bestand. "Utah hat gesagt, dass sie mich gerne drüben hätten. Und ich bin der Meinung, dafür bereit zu sein."