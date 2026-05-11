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NEWS
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich
In Zürich wird die Gruppe A der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen. Der komplette Spielplan der Gruppe A mit ÖEHV-Beteiligung:
Am 15. Mai startet die Eishockey-WM 2025 in der Schweiz. Alle WM-Spiele bei LAOLA1 im LIVE-Ticker >>>
Österreich bestreitet seine Partien in Gruppe A, welche in der "Swiss Life Arena" in Zürich ausgespielt werden. In Freiburg laufen die Spiele von Gruppe B.
Gastgeber Schweiz, USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn und Großbritannien spielen mit Österreich um den Einzug in das Viertelfinale bzw. gegen den Abstieg in die Division IA.
Den gesamten Spielplan der Gruppe A findest du hier: