Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Von 15. bis 31. Mai findet die Eishockey-A-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz statt.

Mit dabei ist auch heuer wieder das ÖEHV-Nationalteam, das es in der Gruppe A, die in Zürich ausgespielt wird, mit hochkarätigen Gegnern zu tun bekommt.

Zu den Gegnern der Truppe von Headcoach Roger Bader zählen neben Gastgeber Schweiz auch USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn und Großbritannien.

Die Gruppenphase wird bis zum 26. Mai ausgespielt. Ab 28. Mai startet das Viertelfinale, für das man sich mit einem Platz unter den Top vier der Gruppe qualifiziert.