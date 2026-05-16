Eishockey-WM heute LIVE: Alle Spiele am Samstag - mit ÖEHV

Tag 2 der Eishockey-WM und es wird richtig ernst!

Heute greift das ÖEHV-Team erstmals ins Geschehen ein und will gegen Großbritannien den ersten wichtigen Dreier einfahren. Am Abend startet die Schweiz nach dem gestrigen Coup gegen die USA in die nächste Mission.

Österreich mit wichtigem Auftaktspiel

Pflichtsieg zum Auftakt? Die rot-weiß-rote Auswahl will gegen den Aufsteiger aus Großbritannien sofort voll anschreiben.

Verfolge das Spiel der Österreicher jetzt live! LIVE-Ticker>>>

Schweiz nach USA-Sieg gegen Lettland

Die Gastgeber sind nach dem 3:1-Erfolg gegen den Weltmeister im Rausch. Heute Abend wartet Lettland - legen die Eidgenossen den nächsten Sieg nach? LIVE-Ticker: Schweiz vs. Lettland >>>

Die weiteren Top-Spiele heute

Neben dem Österreich-Auftakt warten heute vier weitere Kracher auf euch. Kanada, Finnland und Tschechien greifen nach den nächsten Punkten für das Viertelfinale.