Großbritannien und Ungarn: Gefährlicher, als man denkt?

Denn niemand kann ernsthaft daran glauben, dass von den übrigen Gruppenteilnehmern (Lettland, Deutschland, Finnland, USA, Schweiz) jemand absteigt.

Gerade Österreich hat aber in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auch gegen Topnationen Punkte holen können. Ob das heuer mit dem verkürzten Aufgebot im Angriff auch gilt? Frühe Siege wären da ein gutes Ruhekissen, spätere Punkte erfreuliche Zugaben.

In einer Best-of-Seven-Serie wäre Österreich auch heuer gegen beide Teams klarer Favorit, nur das gilt halt bei einer WM nicht. Ein Spiel entscheidet und da hat Österreich gerade gegen Großbritannien keine guten Erinnerungen aus dem Jahr 2024: Gegen die bis dahin punktelosen und bereits abgestiegenen Briten hätten drei Punkte noch die Chance auf den Viertelfinaleinzug erhalten, bei der 2:4-Niederlage stand die Bader-Truppe aber völlig neben sich.

Das letzte Spiel gegen Ungarn war nicht wenig nervenzerrüttend, fand allerdings ein Happy-End: Durch das 4:3 im Shootout stieß Österreich die Magyaren 2023 punktegleich in die B-Gruppe.

Großbritannien

Im letzten Jahr gelang der Wiederaufstieg (gemeinsam mit Italien) – lediglich zwei Dreipunkter in fünf Spielen reichten sogar zum souveränen ersten Platz.

Heuer präsentiert sich das Team als eine Mischung von einigen Routiniers und Teamneulingen. Gleich sechs Spieler, stehen im Alterssegment 35+, obwohl langjährige Stützen wie Ben O' Connor oder Ben Lake nicht mehr zur Verfügung stehen. Schmerzhaftester Ausfall: Defender Ben Ruopp, der in Ingolstadt heuer sogar nicht vermutete Offensivbeiträge einstreute.