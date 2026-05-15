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Vinzenz Rohrer: "Das ist Heimat-Feeling"

Nach dem kurzen Gastspiel in Nordamerika ist Vinzenz Rohrer für die WM nach Zürich zurückgekehrt - an jenen Ort, der sich für ihn wie eine zweite Heimat anfühlt.

Vinzenz Rohrer: "Das ist Heimat-Feeling" Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Für Vinzenz Rohrer blieb nicht viel Zeit, das Playoff-Aus mit Laval Rocket in der American Hockey League zu verdauen.

Keine volle Woche nach dem Ende der Klub-Saison ist der Vorarlberger nach Zürich zurückgekommen, um Österreich bei der Eishockey-WM zu verstärken.

Deshalb kribbelt es bei ihm vielleicht nicht ganz so sehr wie bei seinen Teamkollegen. "Die anderen Spieler hatten eine etwas längere Vorbereitung. Aber eine WM spielt man immer gerne, dazu bin ich gerne mit den Jungs zusammen", sagt Rohrer am Tag vor dem WM-Start.

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Freude überwiegt Enttäuschung

Vor exakt einem Monat wurde der Flügelstürmer nach dem Halbfinal-Ausscheiden mit den ZSC Lions von den Montreal Canadiens nach Übersee beordert. Beim Farmteam in Laval glänzte der 21-Jährige bei seinem AHL-Debüt gleich mit je einem Tor und Assist.

Nun ist Rohrer zurück an jenem Ort, den er als seine zweite Heimat bezeichnet. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist der Rankweiler in Zürich zuhause, nur unterbrochen durch zwei Jahre in Ottawa.

Man merkt erst, wie sehr man Dinge schätzt, wenn man sie nicht mehr hat.

Vinzenz Rohrer

Deshalb fiel es ihm nicht allzu schwer, die Enttäuschung über das kurze Gastspiel in Kanada zu verdauen. "Die Freude darüber, die WM in Zürich zu spielen, überwiegt", meint Rohrer, "eigentlich sind die Playoffs schon wieder aus dem Kopf."

Viele Lehren

Aus der kurzen Zeit in Kanada hat der Legionär viel mitgenommen. "Ich habe viele Kleinigkeiten gelernt, vor allem eishockeyspezifisch. Es wird dort mega detailliert und strukturiert gearbeitet", verrät Rohrer.

Gleichzeitig hat er die eigentlich alltäglichen Dinge schätzen gelernt. "Man merkt erst, wie sehr man Dinge schätzt, wenn man sie nicht mehr hat", erzählt Rohrer. "Familie, Freunde, das Umfeld oder das eigene Bett. Das ist mir dort besonders aufgefallen."

Der Hunger, sich nächstes Jahr in Nordamerika festzusetzen, ist groß. Im Vordergrund steht allerdings ein anderes Ziel: "Ich möchte bei mir bleiben. Die Dinge, die ich tue, nicht verlieren - egal ob in Zürich oder Übersee."

"Es fühlt sich sehr wie Heimat an"

Mit Österreich geht Rohrer bereits in seine dritte Weltmeisterschaft.

Ausgerechnet in Zürich sein Land vertreten zu dürfen, lässt den Vorarlberger erstrahlen: "Es fühlt sich hier sehr wie Heimat an, auch wenn man durch die Stadt fährt. Das ist Heimat-Feeling."

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Rohrer gewann mit den ZSC Lions die Champions Hockey League und wurde zwei Mal Schweizer Meister
Foto: ©GETTY

In der Swiss Life Arena wird Rohrer auf Schritt und Tritt gegrüßt. Sei es der Eismeister oder die Büro-Mitarbeiter der ZSC Lions - der 21-Jährige kennt hier praktisch jeden.

Aufgrund der geografischen Nähe zu seiner "echten" Heimat wird die Unterstützung der Familie groß sein. "Sie werden zu den meisten Spielen kommen, mein Papa sogar zu fast jedem Spiel", sagt Rohrer.

Keine erhöhte Erwartungshaltung

Als Verstärkung aus Nordamerika angekündigt, steigt in der Öffentlichkeit die Erwartungshaltung an den Winger.

Rohrer versucht selbst, den Puck flach zu halten. "Ich möchte mein Spiel aufs Eis bringen - egal ob in Laval, Zürich oder bei der WM. Ich probiere, Freude zu haben und es zu genießen, hier in Zürich mit meinen Landsmännern zu spielen."

Er will sich selbst treu bleiben. "Ich will ich selbst sein", betont Rohrer.

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