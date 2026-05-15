Vinzenz Rohrer: "Das ist Heimat-Feeling"

Für Vinzenz Rohrer blieb nicht viel Zeit, das Playoff-Aus mit Laval Rocket in der American Hockey League zu verdauen.

Keine volle Woche nach dem Ende der Klub-Saison ist der Vorarlberger nach Zürich zurückgekommen, um Österreich bei der Eishockey-WM zu verstärken.

Deshalb kribbelt es bei ihm vielleicht nicht ganz so sehr wie bei seinen Teamkollegen. "Die anderen Spieler hatten eine etwas längere Vorbereitung. Aber eine WM spielt man immer gerne, dazu bin ich gerne mit den Jungs zusammen", sagt Rohrer am Tag vor dem WM-Start.

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Freude überwiegt Enttäuschung

Vor exakt einem Monat wurde der Flügelstürmer nach dem Halbfinal-Ausscheiden mit den ZSC Lions von den Montreal Canadiens nach Übersee beordert. Beim Farmteam in Laval glänzte der 21-Jährige bei seinem AHL-Debüt gleich mit je einem Tor und Assist.

Nun ist Rohrer zurück an jenem Ort, den er als seine zweite Heimat bezeichnet. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist der Rankweiler in Zürich zuhause, nur unterbrochen durch zwei Jahre in Ottawa.