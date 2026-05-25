Österreichs Moralinjektion: "Wir können gegen die USA gewinnen"

Österreichs sechster Auftritt bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz hat das erwartete Ende genommen.

Die makellosen Finnen waren für das ÖEHV-Team eine Nummer zu groß, die 2:5-Niederlage aber kein Beinbruch. Es läuft alles auf ein direktes Duell um das Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) hinaus.

Dort braucht Rot-Weiß-Rot zumindest einen Sieg nach Overtime oder Shootout, damit das Ticket für die Top 8 wie schon im Vorjahr gelöst wird.

Finnland nutzt Schwächephase eiskalt aus

Das Spiel gegen Finnland konnte lange offen gestaltet werden, der große Favorit konnte erst spät im ersten Drittel in Überzahl die Führung besorgen.

Zuvor herrschte große Aufregung, als die Head Referees Nolan Bloyer (USA) und Andre Schrader (Deutschland) nach einem hohen Stock des Finnen Olli Määttä gegen Tim Harnisch, der eine blutige Nase davontrug, keine Strafe gaben. "Sehr speziell", sagte Teamchef Roger Bader dazu nur.

Österreich spielte brav mit, setzte immer wieder Nadelstiche. Im Mittelabschnitt zogen die "Suomi" mit drei Treffern jedoch auf 4:0 davon. "Da sind wir kurzzeitig von unserem Spiel weggekommen, das hat Finnland eiskalt ausgenutzt", meinte Clemens Unterweger.

Wichtiger Teil-Erfolg für die Moral

Vor dem Schlussdrittel forderte Bader eine "0:0-Mentalität". "Jeder Zweikampf und jeder Schuss hilft uns, um gegen die USA besser zu spielen", erklärte der Schweizer. Sein Team spielte befreit auf, wenngleich der vierfache Weltmeister einen Gang zurückgeschalten hatte.