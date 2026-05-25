Finnland Finnland FIN
Österreich Österreich AUT
Endstand
5:2
1:0 , 3:0 , 1:2
  • Mikael Granlund
  • Saku Mäenalanen
  • Jesse Puljujärvi
  • Sakari Manninen
  • Patrik Puistola
  • Benjamin Nissner
  • - -
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Österreichs Moralinjektion: "Wir können gegen die USA gewinnen"

Das ÖEHV-Team schöpft aus dem erfolgreichen Schlussabschnitt gegen Finnland Hoffnung für den Viertelfinal-Showdown gegen den Weltmeister und Olympiasieger.

Österreichs Moralinjektion: "Wir können gegen die USA gewinnen" Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs sechster Auftritt bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz hat das erwartete Ende genommen.

Die makellosen Finnen waren für das ÖEHV-Team eine Nummer zu groß, die 2:5-Niederlage aber kein Beinbruch. Es läuft alles auf ein direktes Duell um das Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) hinaus.

Dort braucht Rot-Weiß-Rot zumindest einen Sieg nach Overtime oder Shootout, damit das Ticket für die Top 8 wie schon im Vorjahr gelöst wird.

Finnland nutzt Schwächephase eiskalt aus

Das Spiel gegen Finnland konnte lange offen gestaltet werden, der große Favorit konnte erst spät im ersten Drittel in Überzahl die Führung besorgen.

Zuvor herrschte große Aufregung, als die Head Referees Nolan Bloyer (USA) und Andre Schrader (Deutschland) nach einem hohen Stock des Finnen Olli Määttä gegen Tim Harnisch, der eine blutige Nase davontrug, keine Strafe gaben. "Sehr speziell", sagte Teamchef Roger Bader dazu nur.

Österreich spielte brav mit, setzte immer wieder Nadelstiche. Im Mittelabschnitt zogen die "Suomi" mit drei Treffern jedoch auf 4:0 davon. "Da sind wir kurzzeitig von unserem Spiel weggekommen, das hat Finnland eiskalt ausgenutzt", meinte Clemens Unterweger.

Wichtiger Teil-Erfolg für die Moral

Vor dem Schlussdrittel forderte Bader eine "0:0-Mentalität". "Jeder Zweikampf und jeder Schuss hilft uns, um gegen die USA besser zu spielen", erklärte der Schweizer. Sein Team spielte befreit auf, wenngleich der vierfache Weltmeister einen Gang zurückgeschalten hatte.

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Leon Wallner jubelt über sein drittes WM-Tor
Foto: ©GEPA

Benjamin Nissner erzielte nach einer Unachtsamkeit sein drittes Turnier-Tor, später traf Leon Wallner ebenfalls zum dritten Mal bei dieser WM und bescherte Österreich einen kleinen Achtungserfolg. Das dritte Drittel wurde mit 2:1 gewonnen.

"Das ist für die Moral positiv", betonte Bader. Der Mannschaft sei es in den letzten 20 Spielminuten gelungen, "nicht nur gut zu verteidigen, sondern auch Gegenstöße zu lancieren. Wir haben zwei schöne Tore geschossen", freute er sich.

Österreich schöpft Mut aus der Niederlage

24 Stunden nach der 2:6-Pleite gegen Deutschland zeigte sich der 61-Jährige mit der Leistung seiner Truppe zufrieden.

"Im Schlussdrittel konnten wir mehr Offensive kreieren, was uns in den ersten 40 Minuten nicht gelungen ist. Dort haben wir schon gut bis sehr gut verteidigt. Wir haben die Mittelzone gut abgedeckt, in der eigenen Zone vieles gut gemacht", so Bader.

Finnland hätte zwar erwartungsgemäß viel Puckbesitz gehabt, "aber uns ist es gut gelungen, in der Schusslinie zu sein und viele Schüsse zu blocken. Dass zwischendurch einer durchschlüpft, ist bei einer Mannschaft mit dieser Qualität zu erwarten. Wir haben uns gut verkauft."

Unterweger stellte fest: "Es war eine ganz passable Leistung, auf der wir für das letzte Spiel aufbauen können. Wir sind voll dabei, wenn wir unser Spiel durchziehen."

Glaube an das Wunder lebt

Am Dienstag braucht es ein Wunder, damit der Traum vom Viertelfinale realisiert werden kann.

Wir müssen gewinnen gegen die Amerikaner. Wir wissen, dass wir das können. Wir sind eine gute Mannschaft.

Henrik Neubauer

Dass die USA bislang nicht in Fahrt gekommen ist, blieb dem ÖEHV-Team nicht verborgen. Gregor Biber sagte: "Die USA ist derzeit sicher etwas unsicher." "Leicht wird es nicht", konstatierte Goalie David Kickert, "aber wir haben es in der Hand. Es ist möglich."

Stürmer Henrik Neubauer sagte mit viel Selbstvertrauen: "Es ist jetzt einfach. Wir müssen gewinnen gegen die Amerikaner. Wir wissen, dass wir das können. Wir sind eine gute Mannschaft."

"Wir werden alles am Eis lassen", versprach Unterweger.

"Nicht wir haben nachgelassen"

Bader blieb gewohnt nüchtern: "Die USA ist immer noch die USA. Wir brauchen ein sehr gutes Spiel, damit uns die Sensation gelingt."

Die Voraussetzungen seien dieselben wie vergangenes Jahr vor dem Entscheidungsspiel gegen Lettland. Beim 6:1-Erfolg zeigte Österreich eine der besten Leistungen in der rot-weiß-roten Eishockey-Geschichte.

Nur die Wahrnehmung sei heuer "leider anders, weil wir die ersten drei Spiele gewonnen haben. Das hat aber mit dem Spielplan zu tun", sagte Bader. Letztes Jahr hatte das ÖEHV-Team mit Finnland und Schweden gleich zum WM-Start zwei harte Brocken vor der Brust.

"Jetzt hatten wir andere Gegner, dadurch kommen die Top-Nationen erst zum Schluss. Nicht wir haben nachgelassen, sondern es sind bessere Gegner gekommen", betonte der Teamchef.

Nun hätte seine Truppe genauso wieder ein "Spiel 7 gegen einen Gegner, der im Ranking vor uns liegt und den wir schlagen müssen, um den Traum zu erfüllen."

Die WM-Rekordspieler des ÖEHV-Nationalteams

#25: Gerald Ressmann - 55 Spiele
#21: Engelbert Linder - 56 Spiele

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