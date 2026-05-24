ÖEHV-Team: "Wir sind in eine Schockstarre verfallen"

Österreich hat bei der Eishockey-WM 2026 in Zürich die erste Chance auf den Viertelfinal-Einzug ausgelassen.

Das ÖEHV-Team musste sich Deutschland trotz Führung klar mit 2:6 geschlagen geben. Spielbericht >>>

Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit wäre das Viertelfinal-Ticket gebucht gewesen, sogar der dritte Platz in der Gruppe A hätte der Truppe von Teamchef Roger Bader bereits sicher gehört.

So spüren die "Bader Boys" vor den abschließenden Gruppenspielen gegen Finnland (Sonntag, 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und die USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) den Atem der Konkurrenz im Nacken.

Verdiente Führung nach gutem Start

Der Start ins Nachbarschaftsduell verlief verheißungsvoll, im ersten Spielabschnitt war Rot-Weiß-Rot die bessere Mannschaft und verzeichnete auch mehr Großchancen auf den ersten Treffer. Benjamin Nissner und Peter Schneider hätten auf 1:0 stellen können.

Die Führung gelang dafür früh im zweiten Drittel. Tim Harnisch hatte nach einer starken Einzelaktion noch das Auge für Leon Wallner, der mit seinem zweiten WM-Tor für Jubelstürme sorgte.