Österreich bangt vor USA-Showdown um zwei Schlüsselspieler

Österreich erwartet am Dienstag (16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen die USA ein Entscheidungsspiel um das Viertelfinale.

Nach der 2:5-Niederlage gegen Finnland muss Teamchef Roger Bader um den Einsatz zweier Schlüsselspieler zittern. Sowohl Vinzenz Rohrer als auch Dominic Zwerger haben die Partie nicht beendet.

Kein Risiko bei Rohrer

Bei beiden Legionären hätte es sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, sagt der Schweizer. Rohrer beißt schon die gesamte WM über die Zähne zusammen, der linke Fuß ist dick einbandagiert. Der Knöchel macht dem Vorarlberger zu schaffen.

"Er spielt schon die ganze WM mit Schmerzen. Heute wurde es nach einem Zweikampf schlimmer. Wir wollten nichts riskieren, deshalb haben wir ihn rausgenommen", erklärt Bader.

Bei Zwerger zwickt die Schulter

Zwerger hat nach einem Zweikampf an der Bande dagegen mit Schulterproblemen zu kämpfen.

Der Stürmer wurde bereits gegen die Schweiz geschont, da er beim 3:1-Sieg über Lettland einen harten Check einstecken musste. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres", meint Bader.

Reicht es für einen Einsatz?

Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Teamchef davon aus, dass ihm beide Spieler im letzten Gruppenspiel zur Verfügung stehen werden. Aber: "Das sind Dinge, die man nicht beeinflussen kann und allenfalls damit leben müsste. Wir werden sehen, wie es morgen aussieht."

Österreich reicht im Showdown gegen die USA ein Sieg nach Overtime oder Shootout für den neuerlichen Einzug unter die Top 8.