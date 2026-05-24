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So schafft es das ÖEHV-Team noch ins WM-Viertelfinale

Österreich hat noch eine letzte Chance, erneut unter die Top 8 einzuziehen. Dafür braucht es eine Sensation gegen die USA.

So schafft es das ÖEHV-Team noch ins WM-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz ein Entscheidungsspiel um ein Viertelfinal-Ticket gegen die USA vor sich.

Trotz der 2:5-Niederlage am Sonntag gegen Finnland (Spielbericht >>>) hat die ÖEHV-Auswahl den neuerlichen Einzug unter die Top 8 vor dem Showdown selbst in der Hand.

Die Tabelle der Gruppe A >>>

Österreich steht mit neun Zählern vor Lettland (ebenfalls 9 Punkte), Deutschland (7) und den USA (5) an dritter Stelle. Die US-Boys haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren, treffen am Montag auf Ungarn, bleiben vor dem direkten Duell aber sicher hinter Rot-Weiß-Rot.

Unabhängig davon, wie Lettland (gegen Ungarn) und Deutschland (gegen Großbritannien) ihr letztes Gruppenspiel bestreiten, würde der Mannschaft von Teamchef Roger Bader gegen die USA ein Sieg nach Overtime oder Shootout für das Viertelfinale reichen.

Der bis dato letzte Sieg gegen die USA gelang bei der WM 2001 - Österreich gewann damals mit 3:0.

So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

B-WM 2014: Platz 2 (Aufstieg)
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