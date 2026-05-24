Daniel Warmuth: "Das war wie eine Explosion"

LAOLA1: Um Journalist zu sein, braucht es einerseits das nötige Handwerk, andererseits ist es aber auch viel "learning by doing". Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln.

Warmuth: Es hat mir sehr geholfen, dass ich mich nicht nur auf eine Sparte wie das Fernsehen fokussiert habe. Ich habe im Radio angefangen, bei Event-Radios gearbeitet und war für die Rallye-Weltmeisterschaft im Videoschnitt tätig. Mit der internationalen Produktion war ich auf der ganzen Welt unterwegs. Da muss man als 20-Jähriger mit ganz unterschiedlichen Menschen zurechtkommen. Diese Erfahrungen haben mir enorm geholfen.

LAOLA1: Du hast im Zuge dessen viele Länder gesehen, etwa Neuseeland, Mexiko oder Argentinien. Inwieweit hat dich diese Zeit geprägt?

Warmuth: Sie hat mich sehr geprägt. Man lernt jung unterschiedliche Kulturen und Menschen kennen. Dass man an diese Produktionen Reisen anhängen und dabei auch noch etwas Geld verdienen konnte, war als Student natürlich ideal. Es war eine Win-Win-Situation für alle.

LAOLA1: Du hast gleichzeitig Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert.

Warmuth: Ich habe zuerst Publizistik begonnen, aber schnell gemerkt, dass ich eher der praxisnahe Typ bin. Dann wurde ich an der FH aufgenommen und habe das Publizistik-Studium parallel fertig gemacht. Für meinen Werdegang war das FH-Studium letztlich wichtiger, weil dort das Handwerk im Vordergrund gestanden ist. Das kann ich jedem nur empfehlen.

LAOLA1: Warst du dir stets im Klaren, dass es für einen Journalisten bzw. Sportreporter nicht nur reicht, zu studieren, sondern Berufserfahrung essenziell ist?

Warmuth: Definitiv. Man sollte alles ausprobieren, was mit dem Beruf zu tun hat. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was eine Geschichte ist und wie man sie den Leuten vermittelt. Gewisse Dinge kann man nicht lernen. Talent allein reicht nicht, wenn dieses Gespür fehlt. Ich würde nicht behaupten, dass ich es habe – das wäre etwas Vermessen. Zu einem gewissen Teil muss ich es aber haben, sonst würde ich den Job nicht machen.

LAOLA1: Würdest du sagen, dieses Gefühl entwickelt sich über viele Jahre?

Warmuth: Ja, genau. Es hängt auch davon ab, wer dich fördert und Potenzial in dir sieht. Man braucht Leute, die an dich glauben. Es hätte auch anders laufen können, vielleicht hätte mich jemand als Ahnungslosen gesehen und gesagt: Den brauchen wir nicht. Ich hatte gute Mentoren und KollegInnen, die an mich geglaubt haben. Das ist schon cool, wenn man diesen Zuspruch erfährt.

LAOLA1: Wer war dein größter Förderer?

Warmuth: Zum ORF bin ich durch Gerhard Lackner gekommen. Er war lange Zeit Fußball-Chef im ORF. Beim Assessment Center war er zufällig in der Jury, dort mussten wir unter anderem Live-Einstiege machen. Ich hatte damals noch keinen Job im ORF und mich auch nicht beworben. Du brauchst aber dieses Assessment Center, damit du überhaupt zum ORF kommen kannst. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So ist der Kontakt entstanden. Er hat offenbar gemerkt, dass ich Potenzial habe – und das war mein Glück damals. Das war der Türöffner.