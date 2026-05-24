Das ÖEHV-Nationalteam bekommt es am Sonntag (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im sechsten Spiel der Eishockey-WM 2026 mit Finnland zu tun.

Österreich ist gegen die Finnen in der Außenseiterrolle. Finnland spielte bislang eine tadellose WM, gewann alle fünf Spiele und kämpft im Fernduell mit der Schweiz um den Gruppensieg.

Tabellenstand in Österreichs Gruppe A >>>

Das ÖEHV-Team hat den Klassenerhalt bereits geschafft und liegt nach drei Auftaktsiegen nach wie vor auf dem sensationellen dritten Gruppenrang. Mit einem Sieg gegen Finnland könnte auch das Viertelfinal-Ticket bereits vorzeitig fixiert werden.

Ansonsten verschiebt sich die Entscheidung wohl bis zum letzten Gruppenspiel gegen die USA am kommenden Dienstag.

Spielplan der Gruppe A mit Österreich >>>

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