Österreich muss sich auch Finnland geschlagen geben

Österreich kassiert bei der Eishockey-WM 2026 in Zürich die nächste Niederlage.

Das ÖEHV-Team muss sich den weiter makellosen Finnen im sechsten Gruppenspiel mit 2:5 erwartungsgemäß beugen. Die "Suomi" duellieren sich am Dienstagabend mit Gastgeber Schweiz um den Sieg der Gruppe A.

Für Österreich kommt es gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) hingegen zum erwarteten Showdown um den Viertelfinal-Einzug.

Für das Ziel Top 8 braucht die ÖEHV-Auswahl unbedingt einen Sieg, sonst ist das ohnedies schon erfolgreiche Turnier nach der Gruppenphase zu Ende.

Die Tabelle der Gruppe A >>>

Drei Veränderungen zum Deutschland-Spiel

Nach der bitteren 2:6-Niederlage am Samstagabend gegen Deutschland bekommen Paul Huber und Simeon Schwinger eine Pause, an ihrer Stelle bestreiten Henrik Neubauer und Ian Scherzer ihr zweites Spiel bei dieser WM.

Im Tor setzt der Schweizer auf David Kickert, der gegen die Schweiz nach dem sechsten Gegentor durch Florian Vorauer ersetzt wurde.

Finnland, mit zwölf NHL-Spielern im Aufgebot, setzt den ersten Warnschuss in der vierten Spielminute, als Österreich in Unterzahl agiert. Die "Suomi" zeigen eine feine Pass-Kombination, an deren Ende Patrik Puistola das halbleere Tor verfehlt (4.).

In der Tonart geht es weiter, der vierfache Weltmeister schnürt Österreich oft in der eigenen Zone ein. Wenn, dann wird die ÖEHV-Auswahl im Konter gefährlich, etwa durch Tim Harnisch (7.).

Österreich lässt Top-Chance liegen, dann führt Finnland

Der Graz-Stürmer steht auch in der 13. Minute im Fokus, als er von einem finnischen Stock im Gesicht getroffen wird und eine blutige Nase davonträgt. Die Refs ahnden das Foul nicht, stattdessen trifft Konsta Helenius wenige Augenblicke später die Stange (14.).

Daraufhin bietet sich der Bader-Truppe die beste Chance auf die Führung. Bei einer 2-auf-1-Situation bedient Vinzenz Rohrer Lucas Thaler, der baldige München-Angreifer setzt den Puck alleine vor Justus Annunen jedoch neben das Tor (16.).

Eine weitere Strafzeit gegen Benjamin Nissner nützt Finnland schließlich zur hochverdienten Führung. Ville Heinolas Schuss fälscht Aleksander Barkov an die Stange ab. Barkov bekommt den Puck nochmal, spielt auf für Mikael Granlund, der Kickert bezwingt (19./PP).

Fünf Sekunden vor der Drittelpause hat Aatu Räty das 2:0 am Schläger, bringt nach tollem Zuspiel jedoch nicht genug Druck auf den Schläger (20.).

Von 1:0 auf 4:0

Das zweite Drittel wird mit einem Backhand-Versuch von Peter Schneider eröffnet (21.), doch die Finnen haben das Heft in der Hand und stellen auf 2:0. Waltteri Merelä hat das Auge für Saku Mäenalanen, der Kickert aus kurzer Distanz keine Chance lässt (24.).

Österreich findet kaum Wege durch die kompakten finnischen Reihen, die mit fünf Gegentreffern bislang die wenigsten aller WM-Teams kassiert haben. Auch in einer Überzahlsituation hat das ÖEHV-Team nicht das passende Rezept parat.

Dafür machen die "Suomi" per Doppelschlag binnen 47 Sekunden endgültig alles klar. Bei einem Gestocher vor dem Tor springt die Scheibe hoch, Kickert berührt sie noch, doch Jesse Puljujärvi staubt ab (32.).

Dann hat Puljujärvi das Auge für Räty, dessen Abschluss pariert Kickert noch. Den Rebound setzt Manninen ins Netz (34.). Finnland spielt mit sichtlich müden Österreichern Katz und Maus, bis zur zweiten Drittelpause kommt aber kein weiteres Tor dazu.

Kleiner Achtungserfolg

Weil sich Finnlands Goalie Annunen zu Beginn des Schlussabschnitts eine Unachtsamkeit leistet, erzielt Österreich den Ehrentreffer. Dominic Zwerger bedient Nissner, der ins halbleere Tor hoch einnetzt (44.).

Rot-Weiß-Rot ist im Schlussabschnitt gut dabei, hält den Rückstand von drei Toren allerdings nicht. Nur vier Minuten später stellt Puistola per Abstauber den alten Abstand wieder her (48.).

In einem kurz danach stattfindenden Überzahlspiel hat die ÖEHV-Auswahl noch eine Möglichkeit auf ein weiteres Tor, Leon Kolariks Onetimer pariert Annunen stark (51.).

Der Treffer gelingt kurz vor Spielende doch noch, Leon Wallner zieht nach Pass von Ian Scherzer direkt ab und überwindet Annunen im rechten Eck (59.). Es ist sein drittes WM-Tor, womit Österreich zumindest das dritte Drittel mit 2:1 für sich entscheidet.

Showdown gegen die USA

Österreich steht mit neun Zählern weiterhin an dritter Stelle, noch vor Lettland (ebenfalls 9 Punkte), Deutschland (7) und den USA (5).

Deutschland kann mit einem Sieg am Montagabend (20:20 im LIVE-Ticker >>>) gegen Großbritannien am ÖEHV-Team vorbeiziehen, genauso wie Lettland Dienstagmittag (12:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Spiel gegen Ungarn.

Am Dienstag (16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird es gegen die USA zum "Grande Finale" um das Viertelfinale kommen. Mit einem Sieg jeglicher Art würde Österreich das Ticket für die Top 8 buchen.