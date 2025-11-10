ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup: Viel Licht, ein großer Schatten

Bernd Wolf - der beste Verteidiger - und vielleicht sogar Spieler - im österreichischen Team. Ihm ist der Start ins Turnier zwar ebenfalls schwergefallen, von Shift zu Shift aber immer stärker geworden. Viele richtige Entscheidungen, leitete Angriffe oft selbst mit guten Aufbaupässen oder kurzen Solos aus dem eigenen Drittel ein. Schwer vom Puck zu trennen, weiß seinen Körper richtig einzusetzen und schirmte die Scheibe gut ab. War lästig und aufsässig im Zweikampf, spielte den Puck an der Bande mehrmals mit gutem Stockspiel frei. Führungsrolle in Kloten kommt ihm auch im Nationalteam zugute, an keinem Gegentor direkt beteiligt.

Peter Schneider - vertrat Klubkollege Thomas Raffl als Kapitän, in Salzburg klebte ihm das Pech bislang am Schläger. Führte das Team mit seiner Erfahrung an, war in jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Traf gegen Slowakei nach schöner Kombination mit Zwerger, beide ohnehin mit blindem Verständnis. Erzielte gegen Lettland mit einem Kracher unter die Latte das 2:3. Hatte viele gute Momente mit und ohne Scheibe, gab die meisten Schüsse (9) des Teams ab. Im Forecheck oft die treibende Kraft, Skating auch mit 34 Jahren eine seiner größten Stärken. Brachte seinen bulligen Körper vor dem Tor und in Zweikämpfen an der Bande gut ein.

Dominic Zwerger - eines seiner besten Vorbereitungsturniere. Bestritt gegen Deutschland sein 100. Länderspiel, krönte dieses mit einem Tor. Großer Spielwitz und viele kluge Plays, bestach als Spielmacher mit seiner Übersicht - bediente Schneider gegen die Slowakei mit präzisem Querpass perfekt. War sich für keinen Meter zu schade und eroberte viele Scheiben, hat das Spiel ohne Puck in letzten Jahren stark verbessert. Dass er sich "so gut wie noch nie" fühle, ist ihm in vielerlei Hinsicht anzumerken.

Vinzenz Rohrer - immer wieder erstaunlich, wie viel Leidenschaft in seinem Spiel verpackt ist. Off-Ice ein ruhiger Typ, manchmal wirkt es, als würde er gleich im Stehen einschlafen. Sobald er seine Ausrüstung anzieht, aber mit unfassbarer Energie. Stets ein Aktivposten und unermüdlicher Arbeiter, der vor keinem Zweikampf und Check zurückschreckt. Wurde vor allem von lettischen Spielern oft in die Mangel genommen. Versuche, ihn aus der Fassung zu bringen, quittierte er mit einem Lächeln. Liest Situationen außerordentlich gut, kann Checks an der Bande dadurch absorbieren, ausweichen oder zum Reverse Hit ansetzen. Kassierte gegen Lettland nach einem klaren, nicht geahndeten, hohen Stock eine blutige Nase, stand aber gleich wieder am Eis. Großer Faktor im Forecheck, macht viele kleine Dinge richtig. Scoring-Knoten ist bei der WM geplatzt, auch diesmal wieder mit zwei Toren - darunter den eiskalt verwerteten Breakaway in Unterzahl gegen Deutschland.

Paul Huber - nimmt immer mehr die Rolle von Thomas Raffl ein. Seit seinem Wechsel nach Graz mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, parkt er sich vor dem Tor ein, wird es für den Goalie "dunkel". Von Gegnern nur schwer oder mit unfairen Mitteln von dort zu verdrängen, identifiziert sich über seine Intensität. Bringt mit Körperspiel und seinem Drive zum Tor stets viel Energie ins Team. Zudem gutes Spielverständnis und mehr als solide Beinarbeit. Kann deshalb - wie gegen Deutschland - auch "off the Rush" zuschlagen. Bildete mit Rohrer in Unterzahl ein aggressives Duo, das nicht vom Gegner abließ und den Shorthander gegen Deutschland regelrecht erzwang. Nettes, wenn auch wenig aussagekräftiges Detail: Hatte mit dem Slowaken Samuel Takac den besten Plus/Minus-Wert des Turniers (+4).

Leon Wallner - war eigentlich gar nicht für den Deutschland-Cup nominiert und rückte nur aufgrund der Verletzung von Benjamin Nissner nach. Reiste erst am Dienstag nach Landshut, nahm gegen die Slowakei auf der Tribüne Platz. Ab dem Deutschland-Spiel in der zweiten Linie neben Rohrer und Paul Huber gesetzt und holte das absolute Maximum heraus. Gegen den Gastgeber mit perfektem Querpass auf Huber zum 2:1, zog dem DEB-Team mit seiner tollen Direktabnahme und dem 3:1 den Stecker. Sammelte beim 4:1 einen weiteren Assist. Spielte unaufgeregt und strahlte Selbstvertrauen aus. Hatte keine Anpassungsprobleme an das internationale Eishockey, war stets giftig im Forecheck und provozierte mehrere gegnerische Scheibenverluste. Von allen Spielern, die bei der WM 2025 nicht dabei waren, sicher der stärkste.