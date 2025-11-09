Lettland Lettland LAT
Österreich Österreich AUT
Endstand
4:2
0:0 , 1:0 , 3:2
NEWS

Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab

Das ÖEHV-Nationalteam kann nicht ganz an die gezeigte Leistung gegen Deutschland anschließen - und verliert das Abschlussspiel des Turniers.

Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Für das ÖEHV-Nationalteam endet der Deutschland-Cup am Sonntag mit einer 2:4-Niederlage gegen Lettland.

Am Samstag überraschte Österreich noch mit einem sensationellen Sieg über Gastgeber Deutschland >>>

Die Mannschaft von Roger Bader schafft es am Tag darauf jedoch nicht, die positive Energie aus dem Deutschland-Sieg in einen weiteren Erfolg umzumünzen.

Lettland zieht davon, doch Österreich zieht nach

Nach einem torlosen ersten Drittel gerät man im zweiten Abschnitt nach einem Treffer von Nauris Sejejs (32.) mit 0:1 in Rückstand. Zu Beginn des dritten Drittels setzt sich Lettland ab, als Renars Krastenbergs auf 2:0 erhöht (43./PP). Ein paar Minuten später setzt Miks Indrasis auch noch das 3:0 drauf (50.).

Als alles bereits nach einer deutlichen Niederlage aussieht, kämpft sich Österreich zurück: Patrick Söllinger hält einfach mal drauf und erzielt sein erstes Nationalteam-Tor, Janis Jaks hat keine Sicht und muss den Puck passieren lassen - 1:3 (52.).

Nur Augenblicke später verkürzt Peter Schneider nach einer guten Einzelaktion sogar auf 2:3 (53.). Das Risiko, das das ÖEHV-Team in den Schlussminuten geht, wird nicht belohnt, am Ende macht Krastenbergs noch das 4:2 (60./EN).

Österreichs Eishockey-Nationalteam verlässt Landshut damit mit einem Sieg und zwei Niederlagen.

