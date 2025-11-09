Müdes ÖEHV-Team kritisiert: "Für Sportler ist das ein Wahnsinn!"

Kopf und Beine waren letztlich zu müde.

Keine 14 Stunden nach dem prestigeträchtigen Erfolg über Deutschland musste sich Österreich zum Abschluss des Deutschland-Cups 2025 gegen Lettland nach zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:4 geschlagen geben. Spielbericht >>>

"Ich verstehe, dass es bei so einem Turnier vielleicht nicht anders geht, aber für einen Sportler ist das hinsichtlich Verletzungsrisiko ein Wahnsinn!", übt Kapitän Peter Schneider Kritik am Veranstalter.

Teamchef Roger Bader merkt gegenüber LAOLA1 richtig an: "In welchem Sport ist es der Fall, dass man am Vortag um 19:00 Uhr eine Partie spielt und am nächsten Tag um 11:00 Uhr wieder? Es war sicher schwierig."

Seine Spieler hätten nach der emotional aufwühlenden Partie gegen den Gastgeber "sicher nicht mehr als sechs Stunden geschlafen."

Geradlinigkeit und Spritzigkeit haben gefehlt

Das ÖEHV-Team ließ sich dies zumindest im ersten Drittel jedoch nicht anmerken. Man legte ähnlich intensiv wie am Vorabend los, setzte Lettland mit gutem Körperspiel und einem aggressiven Forecheck früh unter Druck.

Doch es fehlte die Geradlinigkeit im Spiel nach vorne. "Wir waren etwas zu verspielt im Abschluss", meint Bader. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr war der rot-weiß-roten Truppe die Müdigkeit anzumerken.