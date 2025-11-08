Österreich lässt Deutschland verstummen: "Es war echt ultrageil!"

Man war giftig in den Zweikämpfen, fand die richtige Mischung aus Forecheck sowie Rückzug und spielte simples Eishockey. "Noch mehr als über die Tatsache, dass wir gewonnen haben, bin ich zufrieden mit der Leistung", lobt Teamchef Roger Bader.

Dazu spielte seiner Mannschaft der Spielverlauf in die Karten. Im ersten Überzahlspiel des DEB-Teams versetzte Vinzenz Rohrer das deutsche Publikum per Shorthander erstmals in einen Schockzustand.

"Es gab mehrere Dinge, die das Spiel in eine gute Richtung gelenkt haben", sagt Bader - dazu zähle das 1:0.

Heikle Phase nach dem Ausgleich

Im zweiten Drittel legte der Gastgeber sichtlich einen Zahn zu, das spielbestimmende Team war aber der Viertelfinalist der letzten Weltmeisterschaft.

Bis zum 1:1-Ausgleich von DEB-Kapitän Moritz Müller, bei dessen Entstehung sowohl Verteidiger Paul Stapelfeldt als auch Goalie Atte Tolvanen nicht die glücklichste Figur abgegeben haben.

Es war der Startschuss in eine heikle Phase, in der Deutschland kurzzeitig Oberwasser bekam. Doch erst stand Tolvanen bei einem Alleingang von Maximilian Kastner seinen Mann, dann rettete Zündel in allerhöchster Not gegen den ebenfalls durchgebrochenen Parker Tuomie.

Was dem Graz-Verteidiger bei seinem unglaublichen Backcheck durch den Kopf gegangen ist? "Kopf runter und Vollgas, 110 Prozent geben und so schnell wie es geht laufen. Natürlich ist es eine Erlösung, wenn man etwas für das Team machen konnte", lächelt er.

Der Steckerzieher

In Fall des Vorarlbergers nicht nur bei dieser Rettungsaktion, sondern auch beim kurz darauf folgenden 2:1-Führungstreffer von Paul Huber, den Zündel mit einem langen Pass in die Spitze zu Wallner eingeleitet hat.

"Das 2:1 war im richtigen Moment und extrem wichtig", weiß der Torschütze, der Deutschlands Tormann Dustin Strahlmeier aus kurzer Distanz keine Abwehrchance gelassen hat.