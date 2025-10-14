Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

In der NHL geht bekanntlich die Creme de la Creme des Eishockeysports zu Werke und duelliert sich Jahr für Jahr um den Gewinn des Stanley Cups. Über die Jahrzehnte brachte die beste Eishockeyliga der Welt unzählige Legenden hervor.

Dazu gehören neben Helden der Vergangenheit wie Mario Lemieux, Joe Sakic oder dem 2016 verstorbenen "Mr. Hockey" Gordie Howe auch aktive Cracks wie Sidney Crosby und natürlich Alex Ovechkin! Der russische NHL-Star knackte nämlich am 06. April 2025 nach 26 Jahren den Allzeit-Tpr-Rekord von Wayne Gretzky.

Sie alle vereinte die unstillbare Gier nach Toren, weshalb sie sich im Laufe ihrer Karriere auf die vorderen Plätze des ewigen Torrankings der NHL arbeiten konnten. LAOLA1 präsentiert dazu die Top-20-Torschützen der NHL-Historie: