Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Calgary Flames Calgary Flames CAL
Endstand
2:0
0:0 , 1:0 , 1:0
  • Matt Boldy
  • Kirill Kaprizov
NEWS

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

Die US-Amerikaner gewinnen bereits zum zweiten Mal in Folge.

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Marco Rossi darf mit seinen Minnesota Wild über den nächsten Sieg in der NHL jubeln. Gegen die Calgary Flames gibt es zuhause einen 2:0-Sieg.

Dabei beginnt die Partie etwas langsam. Im ersten Drittel gibt es kaum erwähnenswärte Szenen. Erst im Mittelabschnitt kann Wild durch Matt Boldy zum ersten mal anschreiben (34.).

Im letzten Drittel versuchen die Kanadier alles um eine Overtime zu erzwingen, jedoch macht Kirill Kaprizov in der letzten Spielminute mit einem Empty-Net-Goal alles klar (60.). ÖEHV-Legionär Marco Rossi hat eine Eiszeit von 15:05 Minuten. Wild hat aktuell 15 Punkte nach 16 Spielen.

Tabellen der NHL>>>

