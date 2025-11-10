NEWS

Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

Der Youngster verletzte sich beim Deutschland-Cup gegen die Slowakei an der Schulter. Die Verletzung sei allerdings nicht so schlimm wie zuerst befürchtet.

Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Leichte Entwarnung bei ÖEHV- und VSV-Juwel Paul Sintschnig.

Der 16-Jährige, der erst vor wenigen Tagen beim Deutschland-Cup gegen die Slowakei sein Debüt im ÖEHV-Team gefeiert hat, zog sich in ebenjener Partie eine Schulterverletzung zu und musste die Truppe von Headcoach Roger Bader verfrüht verlassen.

Einige Tage später meldet sich nun Sintschnig selbst über den VSV, seinem Klub, zu Wort. Dabei erklärt der 16-Jährige, wie es um seine Verletzung steht und gibt dabei leichte Entwarnung.

Physiotherapie startet im Laufe der Woche

"Kleine Entwarnung. Die Verletzung ist nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. In enger Abstimmung mit den VSV-Ärzten und mit meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und zu regenerieren", wird Sintschnig in einem Instagram-Posting von den "Adlern" zitiert.

Weiters betont er: "Natürlich ist es enttäuschend, aber so ist der Sport – sowas passiert. Ich komme fix stärker zurück!"

In physiotherapeutische Behandlung wird sich der Angreifer bereits im Laufe der Woche begeben.

In seiner Debütsaison lief der 16-Jährige bislang 13 mal für den VSV in der win2day ICE Hockey League auf und steuerte 4 Tore und zwei Assists bei. Dabei avancierte er zum zweitjüngsten Torschützen in der ICE-Geschichte.

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Müdes ÖEHV-Team kritisiert: "Für Sportler ist das ein Wahnsinn!"

Müdes ÖEHV-Team kritisiert: "Für Sportler ist das ein Wahnsinn!"

Eishockey
5
Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab

Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab

Eishockey
2
Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

Rossis Wild feiern Sieg gegen Calgary

NHL
5
Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks

Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks

NHL
6
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
12
Österreich lässt Deutschland verstummen: "Es war echt ultrageil!"

Österreich lässt Deutschland verstummen: "Es war echt ultrageil!"

Eishockey
8
Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland

Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland

Eishockey
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Paul Sintschnig VSV ÖEHV-Nationalteam