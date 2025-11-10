Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

Leichte Entwarnung bei ÖEHV- und VSV-Juwel Paul Sintschnig.

Der 16-Jährige, der erst vor wenigen Tagen beim Deutschland-Cup gegen die Slowakei sein Debüt im ÖEHV-Team gefeiert hat, zog sich in ebenjener Partie eine Schulterverletzung zu und musste die Truppe von Headcoach Roger Bader verfrüht verlassen.

Einige Tage später meldet sich nun Sintschnig selbst über den VSV, seinem Klub, zu Wort. Dabei erklärt der 16-Jährige, wie es um seine Verletzung steht und gibt dabei leichte Entwarnung.

Physiotherapie startet im Laufe der Woche

"Kleine Entwarnung. Die Verletzung ist nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. In enger Abstimmung mit den VSV-Ärzten und mit meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und zu regenerieren", wird Sintschnig in einem Instagram-Posting von den "Adlern" zitiert.

Weiters betont er: "Natürlich ist es enttäuschend, aber so ist der Sport – sowas passiert. Ich komme fix stärker zurück!"

In physiotherapeutische Behandlung wird sich der Angreifer bereits im Laufe der Woche begeben.

In seiner Debütsaison lief der 16-Jährige bislang 13 mal für den VSV in der win2day ICE Hockey League auf und steuerte 4 Tore und zwei Assists bei. Dabei avancierte er zum zweitjüngsten Torschützen in der ICE-Geschichte.