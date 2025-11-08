Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland

Großartiger Auftritt der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft!

Das ÖEHV-Team setzt sich im zweiten Spiel des Deutschlandcups in Landshut gegen das DEB-Team mit einem verdienten 5:2-Erfolg durch.

Dabei agiert das ÖEHV-Team von Beginn an hellwach und agiert in den Zweikämpfen sehr aktiv. Verdientermaßen erarbeitet sich die Bader-Truppe auch eine Führung.

Rohrer bringt die Bader-Truppe in Führung

Vinzenz Rohrer bestraft einen Scheibenverlust der Deutschen und bugsiert die Scheibe nach einem Huber-Pass zum 1:0 ins Netz (15.). Allerdings gelingt dem DEB-Team nach einem erfolgreichen Wraparound von Moritz Müller der Ausgleich im Mittelabschnitt (30.).

Nur zwei Minuten danach schlägt das ÖEHV-Nationalteam aber zurück! Paul Huber netzt nach einem Wallner-Zuspiel ins linke untere Eck zur erneuten Führung ein (32.).

Beinahe kassieren auch die Österreicher einen Shorthander, aber ÖEHV-Schlussmann Atte Tolvanen reagiert bei einem Abschluss von Leon Gawanke mit einer starken Parade (37.).

ÖEHV-Team deklassiert Deutschland im dritten Abschnitt

Daraufhin kommt die Bader-Truppe aktiv aus der Kabine und belohnt sich schnell. Lediglich 49 Sekunden nach dem Wiederbeginn erhöht Leon Wallner per One-Timer zur Zwei-Tore-Führung (41.).

Auch zwei 4:5-Unterzahlspiele nach einem Schneider-Check und einem Schwinger-Beinstellen können die Österreicher im Verbund ohne Gegentor lösen.

Zudem fälscht Rohrer einen Huber-Distanzschuss perfekt ab und sorgt für die 4:1-Führung der Österreicher (52.). Dominic Zwerger trifft obendrein bei seinem 100. Länderspiel freistehend zum 5:1 und der endgültigen Vorentscheidung (55.).

Ein später Gegentreffer durch Philipp Preto (59.) kann den ÖEHV-Sieg gegen Deutschland nicht mehr gefährden.