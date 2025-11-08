-
Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland
Die Bader-Truppe zeigt nach der Slowakei-Blamage eine starke Leistung und schlägt den Gastgeber aus Deutschland. Drei Treffer im Schlussabschnitt sorgen für den verdienten Sieg. Zwerger belohnt sich bei seinem 100. Länderspiel mit einem Tor.
Großartiger Auftritt der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft!
Das ÖEHV-Team setzt sich im zweiten Spiel des Deutschlandcups in Landshut gegen das DEB-Team mit einem verdienten 5:2-Erfolg durch.
Dabei agiert das ÖEHV-Team von Beginn an hellwach und agiert in den Zweikämpfen sehr aktiv. Verdientermaßen erarbeitet sich die Bader-Truppe auch eine Führung.
Rohrer bringt die Bader-Truppe in Führung
Vinzenz Rohrer bestraft einen Scheibenverlust der Deutschen und bugsiert die Scheibe nach einem Huber-Pass zum 1:0 ins Netz (15.). Allerdings gelingt dem DEB-Team nach einem erfolgreichen Wraparound von Moritz Müller der Ausgleich im Mittelabschnitt (30.).
Nur zwei Minuten danach schlägt das ÖEHV-Nationalteam aber zurück! Paul Huber netzt nach einem Wallner-Zuspiel ins linke untere Eck zur erneuten Führung ein (32.).
Beinahe kassieren auch die Österreicher einen Shorthander, aber ÖEHV-Schlussmann Atte Tolvanen reagiert bei einem Abschluss von Leon Gawanke mit einer starken Parade (37.).
ÖEHV-Team deklassiert Deutschland im dritten Abschnitt
Daraufhin kommt die Bader-Truppe aktiv aus der Kabine und belohnt sich schnell. Lediglich 49 Sekunden nach dem Wiederbeginn erhöht Leon Wallner per One-Timer zur Zwei-Tore-Führung (41.).
Auch zwei 4:5-Unterzahlspiele nach einem Schneider-Check und einem Schwinger-Beinstellen können die Österreicher im Verbund ohne Gegentor lösen.
Zudem fälscht Rohrer einen Huber-Distanzschuss perfekt ab und sorgt für die 4:1-Führung der Österreicher (52.). Dominic Zwerger trifft obendrein bei seinem 100. Länderspiel freistehend zum 5:1 und der endgültigen Vorentscheidung (55.).
Ein später Gegentreffer durch Philipp Preto (59.) kann den ÖEHV-Sieg gegen Deutschland nicht mehr gefährden.