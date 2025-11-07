Was kann das Eishockey-Gegenstück zur UEFA Nations League?

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat mit dem European Cup of Nations einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen.

Österreich zählt zu den 18 Nationen, die heuer an der Premierenausgabe teilnehmen. Die Spiele des Deutschland-Cups, bei dem die ÖEHV-Auswahl derzeit im Einsatz ist, zählen bereits zum neu geschaffenen Turnier.

Doch was steckt hinter dem European Cup of Nations, wie ist der Bewerb aufgebaut und was erhofft sich die IIHF davon?

LAOLA1 erklärt, was hinter dem Eishockey-Gegenstück zur UEFA Nations League steckt.

Was ist der European Cup of Nations überhaupt? Warum wurde er ins Leben gerufen?

Der European Cup of Nations ist eine der zentralen Initiativen des Weltverbands im Zuge des Strategieplans "ICE26" und ein neu geschaffener IIHF-Wettbewerb, der als Eishockey-Gegenstück zur UEFA Nations League im Fußball zu sehen ist.

Diese Turnierserie soll den nationalen Mitgliedsverbänden (MNAs) in den internationalen Spielpausen im November, Dezember und Februar eine Plattform für bedeutungsvolle, wettbewerbsorientierte Länderspiele bieten.

Wer organisiert den Bewerb?

Der Eishockey-Weltverband (IIHF) fungiert als Schirmherr des Bewerbs, ist aber derzeit noch auf die Zusammenarbeit mit den nationalen Mitgliedsverbänden (MNAs) angewiesen.

Diese legen ihr Länderspiel-Programm meist bereits vor Saisonbeginn fest und schließen untereinander Verträge für Spiele oder Turnierteilnahmen ab.

Ein Beispiel dafür ist der Deutschland-Cup, an dem Österreich in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Folge teilnimmt.

Welche Nationen sind beim Start dabei?

An der Premierenausgabe der Turnierserie nehmen 18 nationale Mitgliedsverbände teil.

Mit dabei sind: Deutschland (Nummer 8 der Welt), Slowakei (9), Lettland (10), Dänemark (11), Norwegen (12), Österreich (13), Frankreich (14), Großbritannien (17), Ungarn (18), Slowenien (19), Italien (20), Polen (21), Rumänien (23), Litauen (25), Ukraine (27), Estland (28), die Niederlande (29) und Spanien (30).

Russland (2) und Belarus (16) bleiben aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit 2022 von allen IIHF-Wettbewerben ausgeschlossen.