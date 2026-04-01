Der ÖEHV-Kader für den Start in die WM-Vorbereitung

Teamchef Roger Bader hat 24 Spieler für die erste Vorbereitungsphase nominiert. Zwei 17-jährige Talente dürfen sich beweisen.

Der ÖEHV-Kader für den Start in die WM-Vorbereitung Foto: © GEPA
Das ÖEHV-Team startet am Ostersonntag mit einer ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung für die WM in der Schweiz (Zürich und Fribourg, 15. bis 31. Mai).

24 Spieler stehen im Aufgebot von Head Coach Roger Bader, darunter etablierte Cracks wie Bernd Wolf (Kloten), Benjamin Nissner (Salzburg), Lucas Thaler (aktuell ohne Klub) oder Ramon Schnetzer (Capitals).

Mit den beiden 17-jährigen Jonathan Oschgan (BW Linz) und Paul Sintschnig (VSV) dürfen zwei Youngster ihr Talent unter Beweis stellen.

Testspiel-Doppel gegen Lettland

"Speziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen. Es ist immer spannend zu sehen, wer sich im Verlauf dieser Camps steigert, sodass wir jede Woche Grund dazu haben, ihn im Kader zu lassen", sagt Teamchef Bader.

Am Ende der ersten von fünf Vorbereitungswochen steht in Riga ein Testspiel-Doppel gegen Lettland (8. und 9.4.) auf dem Programm. Eine "erste Gelegenheit, bei der man performen kann", so Bader.

Bereits im dritten Jahr in Folge kommt es zum Auftakt der WM-Vorbereitung zu einem Test-Doppel gegen Lettland. Auch für das kommende Jahr ist dieses Duell bereits fixiert und wird dann wieder in Österreich ausgetragen.

Am 16. April trifft Österreich in Feldkirch auf Italien. Wenige Tage später (23.4.) empfängt die ÖEHV-Auswahl in Wien Tschechien.

Der gesamte ÖEHV-Kader im Überblick:

Tor:

Verteidigung:

Angriff:

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995
Jahrgang 1995
Jahrgang 1996

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kasper und die Red Wings verlieren Playoff-Platz

Kasper und die Red Wings verlieren Playoff-Platz

NHL
4
Fluch besiegt! Graz99ers gewinnen bei Fehervar erstmals seit 2022

Fluch besiegt! Graz99ers gewinnen bei Fehervar erstmals seit 2022

ICE Hockey League
4
216 Strafminuten! Pustertal feiert Shutout-Sieg in Ljubljana

216 Strafminuten! Pustertal feiert Shutout-Sieg in Ljubljana

ICE Hockey League
2
Gute Nachrichten: KAC-Crack nach Kollaps aus Spital entlassen

Gute Nachrichten: KAC-Crack nach Kollaps aus Spital entlassen

ICE Hockey League
ICE-Playoffs LIVE: Fehervar - Graz99ers und Ljubljana - Pustertal

ICE-Playoffs LIVE: Fehervar - Graz99ers und Ljubljana - Pustertal

ICE Hockey League
1
"Nicht mehr sinnvoll": Pioneers-Präsident zieht sich zurück

"Nicht mehr sinnvoll": Pioneers-Präsident zieht sich zurück

ICE Hockey League
3
Van-Deer-Aus: Kristoffersen testete wohl neue Ski-Marke

Van-Deer-Aus: Kristoffersen testete wohl neue Ski-Marke

Ski Alpin

