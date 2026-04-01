Der ÖEHV-Kader für den Start in die WM-Vorbereitung

Tor:
Benedikt Oschgan - Västeras IK (SWE)
Florian Vorauer - EC-KAC (AUT)
Sebastian Wraneschitz - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
Verteidigung:
Dominik Hackl - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
Thomas Klassek - RPI Engineers (USA)
Gerd Kragl - Steinbach Black Wings Linz (AUT)
Ramon Schnetzer - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
Patrick Söllinger - Steinbach Black Wings Linz (AUT)
Philipp Wimmer - EC FC Red Bull Salzburg (AUT)
Bern Wolf - EHC Kloten (SUI)
Niklas Würschl - Steinbach Black Wings Linz (AUT)
Angriff:
Sam Antonitsch - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
Luca Erne - Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT)
Felix Koschek - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
Henrik Neubauer - Steinbach Black Wings Linz (AUT)
Benjamin Nissner - EC FC Red Bull Salzburg (AUT)
Jonathan Oschgan - Steinbach Black Wings Linz (AUT)
Maximilian Rebernig - Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT)
Ian Scherzer - RPI Engineers (USA)
Paul Sintschnig - Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT)
Lucas Thaler - aktuell ohne Klub
Elias Wallenta - Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT)
Leon Wallner - EV spusu Vienna Capitals (AUT)
David Waschnig - EC-KAC (AUT)